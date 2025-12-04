Zoológico Nacional aclara rumores y confirma que no importará especies venenosas al país

Bartolo García

Santo Domingo.– El Parque Zoológico Nacional (Zoodom) salió al frente este lunes a aclarar informaciones difundidas en redes sociales acerca de una supuesta importación de especies venenosas al territorio nacional. La institución aseguró que tales afirmaciones son completamente falsas y que nunca se ha contemplado traer serpientes u otros animales ponzoñosos.

El Zoodom explicó que los animales que recibirá forman parte de una donación realizada por un centro de rescate de especies exóticas de Puerto Rico, donde tampoco existen serpientes venenosas en vida silvestre. Por tanto, la entidad calificó como malintencionadas las versiones que intentan dañar la imagen del país como destino libre de fauna peligrosa.

Según la institución, la solicitud oficializada solo incluye tres tipos de especies: caimanes, pericos de cuello anillado y monos rhesus. Todos estos animales cumplen con los criterios de manejo seguro y conservación establecidos por las autoridades dominicanas y por organismos internacionales.

Nayib Emilio Aude Díaz, director

El Zoológico destacó que estas especies han sido previamente evaluadas por equipos técnicos del centro de rescate puertorriqueño, garantizando que se encuentran en condiciones adecuadas para su traslado y futura integración a los programas educativos y de conservación del Zoodom.

Una de las principales preocupaciones que circularon hacía referencia a los monos rhesus y a un supuesto riesgo de transmisión de herpes a los humanos. La institución aclaró que en Puerto Rico no se ha registrado ni un solo caso de contagio proveniente de estos animales.

Asimismo, el Zoodom explicó que la razón por la cual estos monos fueron incautados en la isla vecina no está vinculada a riesgos sanitarios, sino al uso indebido de los animales para sesiones fotográficas con turistas en parques y zonas recreativas.

“Es importante que la población tenga información verificada. Estos animales no representan una amenaza para la salud pública y su traslado cumple con todos los protocolos internacionales”, señaló la institución.

Actualmente, el Zoológico Nacional se encuentra en el proceso formal para obtener los permisos requeridos por las autoridades competentes antes de introducir cualquier especie al país.

Entre estas autorizaciones se incluyen el permiso zoosanitario expedido por la Dirección General de Ganadería y el permiso de no objeción emitido por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Ambos documentos son imprescindibles para garantizar que la importación de animales cumpla con los criterios de bienestar, bioseguridad y protección ambiental establecidos en la legislación nacional.

El Zoodom reiteró su compromiso con la transparencia y recordó que cualquier movimiento de fauna internacional se realiza bajo estrictos controles, supervisión veterinaria y revisiones técnicas especializadas.

La institución hizo un llamado a la ciudadanía a no difundir información sin verificar, especialmente aquella que pueda generar preocupación innecesaria o afectar la reputación del país en materia de conservación y manejo de vida silvestre.

Concluyó reafirmando que la donación representa una oportunidad para fortalecer los programas educativos del parque, promover la conservación y garantizar un entorno seguro tanto para los visitantes como para los animales.