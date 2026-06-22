Zona Franca Santiago recibe tres premios internacionales por liderazgo industrial y sostenibilidad

Bartolo García

SANTIAGO. – La Corporación Zona Franca Santiago (CZFS) fue galardonada con tres importantes reconocimientos internacionales otorgados por la revista especializada Capital Finance International (CFI.co), destacando su contribución al desarrollo económico, la competitividad empresarial y la sostenibilidad en la República Dominicana y la región.

Los premios recibidos fueron Contribución Destacada a la Economía de la República Dominicana, Mejores Prácticas ESG Industriales en Latinoamérica y el Caribe y Campeón en Inversión Extranjera y Competitividad Empresarial de República Dominicana, distinciones que resaltan el impacto alcanzado por la institución durante más de cinco décadas de operación.

La publicación internacional valoró el modelo de desarrollo impulsado por la CZFS, basado en la promoción de inversiones, la generación de empleos de calidad, el fortalecimiento del sector exportador y la implementación de prácticas alineadas con criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG).

Médicos ofrece atención de calidad en el lindero del parque industrial.

Al referirse a estos reconocimientos, el presidente de la Corporación, Miguel “Miky” Lama, afirmó que representan una validación internacional de una visión estratégica enfocada en la innovación, la creación de oportunidades y el fortalecimiento de las capacidades productivas del país. “Lo que se ha construido en Santiago va mucho más allá de un parque industrial; es un ecosistema competitivo que emerge como un centro líder para los negocios y la inversión en las Américas”, expresó.

CFI.co también destacó la evolución del Parque Industrial Víctor Espaillat Mera (PIVEM), considerado uno de los ecosistemas industriales más dinámicos del Caribe. Actualmente alberga más de 80 empresas multinacionales, genera más de 22,000 empleos directos y supera los 40,000 empleos indirectos, consolidando a Santiago como un referente regional en manufactura y exportación.

El Parque Industrial Víctor Espaillat Mera es un dinámico ecosistema industrial.

Asimismo, la revista resaltó el desarrollo de Santiago Business City, una iniciativa concebida para fortalecer la competitividad empresarial mediante infraestructura moderna, servicios especializados y espacios corporativos orientados a sectores de innovación, industrias avanzadas y actividades intensivas en conocimiento.

Con estos reconocimientos, la Corporación Zona Franca Santiago reafirma su posicionamiento como una de las plataformas industriales más importantes y respetadas del Caribe, consolidando el papel de Santiago como un destino estratégico para la inversión internacional y un motor clave de la transformación económica de la República Dominicana.