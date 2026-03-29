Zona Colonial vive su renacer y se posiciona como destino histórico de clase mundial

SANTO DOMINGO, RD.– La Zona Colonial de Santo Domingo atraviesa uno de los momentos más significativos de su historia reciente, consolidándose como un destino vibrante donde el pasado y el presente conviven en perfecta armonía.

Caminar hoy por sus calles empedradas es vivir una experiencia única, donde turistas recorren la zona con maletas a cualquier hora del día, reflejando un ambiente de seguridad, orden y confianza comparable con grandes ciudades como Madrid.

Este renovado dinamismo no solo ha atraído visitantes internacionales, sino también a miles de dominicanos que han redescubierto este espacio como un punto de encuentro cultural, recreativo y turístico.

Fundada en 1496, la Zona Colonial representa el primer asentamiento europeo en América, convirtiéndose en un patrimonio histórico de gran valor que hoy se proyecta como un espacio moderno sin perder su esencia.

Entre sus calles más emblemáticas, como Las Mercedes, El Conde, Las Damas e Isabel la Católica, se vive una mezcla de historia, arte y vida urbana que cautiva tanto a locales como a extranjeros.

Uno de los factores clave de esta transformación ha sido el fortalecimiento de la seguridad, junto con la recuperación de espacios públicos, la organización del comercio y el embellecimiento de la infraestructura.

Asimismo, sus principales atractivos, como la Catedral Primada de América, el Alcázar de Colón, el Parque Colón y la Fortaleza Ozama, continúan siendo puntos imprescindibles para quienes visitan la ciudad.

La Zona Colonial también destaca por su oferta gastronómica, cultural y de entretenimiento, posicionándose como una experiencia turística integral de nivel internacional.

Hoy, más que un destino turístico, este espacio se ha convertido en un símbolo de identidad dominicana, donde familias, jóvenes y visitantes conviven en un entorno lleno de historia y tradición.

El renacer de la Zona Colonial demuestra que es posible avanzar hacia la modernidad sin perder la esencia histórica que define a un país.

Este proceso de transformación la consolida como uno de los destinos más importantes del Caribe, impulsando el turismo y fortaleciendo el orgullo nacional.

La Zona Colonial no solo se recorre, se vive: un lugar donde la historia respira en cada rincón y donde el futuro se construye sin olvidar sus raíces.

Con información de José Zabala