Wellington Arnaud supervisa calle 20, San Pedro de Macorís

Wellington Arnaud, director ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), supervisó los trabajos de solución pluvial de la antigua calle 20, en San Pedro de Macorís, corrobarando que la obra se encuentra en su etapa final.

El funcionario aseguró que esta obra, esperada por más de treinta años, vendrá a traer salud y calidad de vida a los comunitarios.

“Nos complace realizar obras de esta magnitud, que cambian vidas, impulsadas por nuestro presidente Luis Abinader que se ha empeñado en no dejar a nadie atrás”, precisó.

En su rrecorrido, Arnaud habló con residentes de la referida calle, quienes expresaron el gran impacto que desde ya han percibido en su estilo de vida, pues expresaron que sus viviendas y negocios ya no se inundan cuando llueve.

Ramona Díaz, presidenta de la junta de vecinos, expresó su satisfacción de que por fin, luego de tres décadas de solicitudes, protestas y tantas calamidades, ya están viendo la luz al final del tunel, porque la obra se encuentra en su etapa final.

En tanto, el director del INAPA reafirmó que pronto estarán entregando el proyecto, tras precisar actualmente se está reponiendo el asfaltado.

La obra beneficiará, además, los sectores Las Flores, Villa Municipal, El Toconal, Pueblo Nuevo, 10 de Septiembre, Pedro Justo Carrión 1, 2 y 3 y Villa Faro.

El funcionario estuvo acompañado por la gobernadora Yovanis Baltazar; la líder comunitaria Ramona Díaz; el encargado provincial Miguel Gómez; entre otras autoridades.