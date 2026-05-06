Tuto Tavárez

Son tocayos de nombre y apellido, los dos jugaron baloncesto, pero, no es el mismo.

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Cuando se conoció la información, de que el exjugador de baloncesto Dagoberto Peña, había sido condenado a 60 años de prisión, en Estados Unidos, hubo preocupación en Santiago.

Los Dagos Peña

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La razón es muy simple, de inmediato se pensó en Dagoberto Peña, quien brillara con la Plaza Valerio en el Baloncesto Superior de de esta ciudad.

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Pero, no es el mismo, son dos personas diferentes, que nacieron lejos, uno en la capital y otro en Santiago.

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Uno jugó como nativo con el Ejército Rojo y el otro brevemente como refuerzo, con el mismo quinteto de la zona baja de la Ciudad Corazón.

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Dagoberto Peña, el condenado a 60 años de cárcel, es un hombre grandote y de tez clara, que fue Selección Nacional de Baloncesto, mientras que Dago el santiaguero, es más pequeño y oscurito, como se puede apreciar en la composición de fotos que ilustra esta entrega y que hizo Chichi Pérez.

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Dagoberto es hijo de una gloria del baloncesto femenino dominicano, Cristina Montilla, quien fuera Selección Nacional y jugara para la poderosa escuadra de las Águilas de Guachupita.

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El padre de Dagoberto Peña y esposo de Cristina, es un cubano entrenador, de nombre homónimo.

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Dagoberto Peña, cuando jugaba con Plaza Valerio, fue apodado el “Matador” por el narrador Santiago Dolciné, el “Dandy”, pero no ha matado ni una mosca y está suelto y tranquilo.

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Apoyado en mi “Wikipedia” Martín Lajara, veamos los números de Dagoberto Peña con Plaza Valerio, club que le retiró el número 11, que lo identificara.

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Con el uniforme rojo, Dago participó en 198 juegos en serie regulares, con 3,895 minutos de acción, anotando 1,828 puntos, entre los líderes de todos los tiempos, para un 9.23 %.

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El Matador, con cuchillitos de palo, capturó 360 rebotes, tuvo un 42 % en tiros de campo, un 67 % en tiros libres, se robó 247 balones, bloqueó 21 disparos y un 36 en tiros de tres,

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Si usted ve a Daoberto Peña por las calles de Santiago, no se sorprenda, no es un fantasma, es él.

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Al otro Dagoberto Peña le deseamos suerte, porque sabemos que tiene que hablar inglés con los gringos.

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SQUEEZE PLAY: Concomitante, que ocurre o actúa al mismo tiempo que otra cosa… ¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Anderson García, tres juegos con Marineros de Puerto Plata, tres triples dobles…!Abusador!…Los Diablos Rojos de México llevan 4 juegos corridos, que los han ganado en entradas extras…!Vaya coincidencia!…Sobre el dato que dimos ayer, de que Aaron Judge lleva 91 jonrones en la primera entrada, Dioni Santos, hermano de Víctor Santos, pregunta si está a 10 de alcanzar el récord de 101 cuadrangulares de Mickey Mantle…Rápidamente, Kevin Cabral aclaró, es de 126 y lo tiene Babe Ruth…Luego está Mantle con 103 y el tercero es Judge con 91 estacazos en la primera entrada…Pero, el rey de los jonrones en el primer episodio es el dominicano Albert Pujols con 154…No es lo mismo en la primera entrada, que abriendo el juego…El líder como abridor es Rickey Henderson quien disparó 81…El segundo es Alfonso Soriano con 54…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que la cuarteta con 700 o más son, Barry Bonds con 762, Hank Aaron 755, Babe Ruth 714 y Albert Pujols 703…Por hoy, out 27.