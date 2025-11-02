W2M–BDEX reconoce a Frank Elías Rainieri por impulsar el turismo sostenible con la apertura de Zemi Miches Curio by Hilton

Bartolo García

República Dominicana.– La apertura del Zemi Miches Curio Collection by Hilton continúa generando elogios en el sector turístico nacional e internacional. En esta ocasión, Juan Tomás Díaz, presidente de United Petroleum y socio comercial de W2M–BDEX, expresó su felicitación al CEO de Zemi Hotels & Resorts, Frank Elías Rainieri, por encabezar una iniciativa que marca un antes y un después en el turismo sostenible de lujo en el país.

Díaz destacó que este nuevo proyecto no solo representa una expansión de la oferta hotelera premium, sino también un modelo de gestión responsable con el medio ambiente y las comunidades cercanas.

“Nos sentimos profundamente honrados de acompañar al Grupo Puntacana y a Frank Elías Rainieri en esta nueva etapa del turismo dominicano, donde convergen innovación, sostenibilidad y el orgullo de presentar al mundo nuestra hospitalidad”, afirmó el empresario.

Aseguró además que la visión de Rainieri continúa siendo referente y fuente de inspiración para toda la industria turística local, destacando su enfoque en crear destinos que respeten la naturaleza y generen desarrollo sostenible.

W2M–BDEX, operador exclusivo del resort, reiteró su compromiso en apoyar proyectos que fortalezcan la posición del país como destino líder en el Caribe y como ejemplo regional de turismo responsable.

La empresa también agradeció a la familia Rainieri por la confianza depositada en su equipo para acompañar el lanzamiento y operación de un proyecto que promete elevar los estándares de servicio y experiencia para los visitantes.

El acto inaugural del Zemi Miches contó con la presencia del presidente de la República, el ministro de Turismo David Collado, ejecutivos del Grupo Puntacana, autoridades públicas y destacados representantes empresariales del país.

La delegación de W2M presente en el evento incluyó a Klaus Seemann Pérez, Rosangel Rodríguez, Juan Tomás Díaz, Tomeu Gili, Marga Ripoll y Katya Taneva, quienes destacaron la alianza estratégica que ha permitido el desarrollo exitoso de esta propuesta turística.

Zemi Miches All-Inclusive Resort, Curio Collection by Hilton, se encuentra en un entorno privilegiado del noreste del país, rodeado de montañas, lagunas, cocotales y playas de aguas cristalinas, con vistas panorámicas hacia la bahía de Samaná.

El complejo, que se convierte en el primer todo incluido de lujo de la marca Curio Collection en República Dominicana, dispone de más de 500 habitaciones y suites frente al mar, 14 restaurantes y bares, un spa inspirado en las raíces taínas y una arquitectura que dialoga de forma armoniosa con su entorno natural.

Su ubicación estratégica, a 90 minutos del Aeropuerto Internacional de Punta Cana, fortalece el atractivo turístico de Miches, un destino emergente reconocido por sus proyectos sostenibles, su producción de cacao, el tradicional mabí y su riqueza cultural y ecológica.

Con esta apertura, Miches se posiciona como uno de los nuevos polos de inversión turística del Caribe, demostrando el potencial del país para atraer proyectos innovadores, responsables y de clase mundial.

El Zemi Miches Curio Collection by Hilton marca un paso firme hacia una visión moderna del turismo, centrada en el respeto al entorno, el bienestar de las comunidades y la excelencia en hospitalidad.