Vuelo Dubái-Tel Aviv activa alerta de secuestro y termina desviado a Arabia Saudita

El FZ1073 de Flydubai declaró primero una emergencia general, minutos después transmitió el código de interferencia ilícita y finalmente aterrizó en Tabuk; la aerolínea confirmó que los pasajeros están a salvo

Bartolo García

El vuelo FZ1073 de Flydubai despegó de Dubái rumbo a Tel Aviv a las 03:05 UTC de este miércoles 30 de septiembre, operado por un Boeing 737 MAX 8. La aeronave tenía previsto llegar al aeropuerto Ben Gurion, pero un incidente durante el trayecto obligó a modificar el vuelo y terminar en Arabia Saudita.

TERROR EN EL AIRE: PELEA A CUCHILLO EN LA CABINA DEL FLYDUBAI FZ1073 Y CAÍDA LIBRE DE 30 MIL A 15 MIL PIES

Un drama de película se vivió a bordo del vuelo Flydubai FZ1073, de Dubái a Tel Aviv, cuando estalló una pelea violenta dentro de la cabina del Boeing 737.

Según reportes… pic.twitter.com/SLKHUPpHNb — XPOSED MAGAZINE (@XPOSEDMAGAZINE) September 30, 2026

La primera señal pública de problemas ocurrió a las 05:31 UTC, cuando el avión activó el código 7700, utilizado para declarar una emergencia general. Siete minutos después, a las 05:38 UTC, cambió al código 7500, reservado internacionalmente para situaciones de interferencia ilícita con una aeronave.

La transmisión del 7500 generó inicialmente temores de un posible secuestro y motivó una respuesta de seguridad israelí. Medios y funcionarios de Israel reportaron posteriormente que cazas fueron movilizados mientras las autoridades intentaban determinar qué ocurría a bordo, aunque más tarde se indicó que el episodio no correspondía a una toma externa del avión.

Mientras se desarrollaba la emergencia, la aeronave registró un descenso brusco y comenzó a desviarse hacia Tabuk, en el noroeste de Arabia Saudita. A las 06:11 UTC salió de la cobertura terrestre de Flightradar24 y, a las 06:28 UTC, volvió a recibirse vía satélite el código 7700 de emergencia general.

A terrifying midair emergency unfolded aboard Flydubai Flight FZ1073 from Dubai to Tel Aviv after a violent struggle erupted inside the cockpit. According to preliminary Israeli reports, one pilot is suspected of attempting suicide by deliberately putting the Boeing 737 into a… pic.twitter.com/2zY8AupdEU — Armstrong Williams 🇺🇸 (@Arightside) September 30, 2026

Fue después de esas señales cuando surgieron reportes sobre un altercado físico entre los pilotos en la cabina. Un funcionario israelí citado por Reuters atribuyó el desvío a una pelea entre ambos, pero Flydubai no ha detallado públicamente qué originó el incidente ni ha confirmado las versiones más graves divulgadas posteriormente sobre lo ocurrido dentro de la cabina.

El avión continuó hacia territorio saudí y aterrizó de forma segura en el aeropuerto de Tabuk. Flydubai confirmó que todos los pasajeros estaban a salvo y contabilizados, y aseguró que trabaja junto con las autoridades correspondientes para esclarecer las circunstancias del episodio.

Así, la secuencia confirmada hasta ahora fue: despegue de Dubái, activación del 7700, cambio al 7500, nuevo 7700 durante el desvío y aterrizaje seguro en Tabuk. Lo que ocurrió exactamente dentro de la cabina y qué provocó las señales de emergencia continúa bajo investigación, por lo que las versiones sobre las acciones concretas de alguno de los pilotos permanecen pendientes de confirmación oficial.