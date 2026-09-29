Más de 600 migrantes avanzan hacia EE. UU.; se desconoce si hay dominicanos en la caravana

El grupo “Fe y Esperanza” está integrado por ciudadanos de Honduras, El Salvador, Guatemala, Ecuador y Haití; hasta el momento no se ha confirmado la presencia de nacionales dominicanos

México.– Más de 600 migrantes avanzan por territorio mexicano con la intención de dirigirse hacia la frontera con Estados Unidos como parte de la caravana “Fe y Esperanza”, sin que hasta el momento se haya confirmado si ciudadanos dominicanos forman parte del contingente.

El grupo está compuesto por personas procedentes de Honduras, El Salvador, Guatemala, Ecuador y Haití, quienes realizan el trayecto bajo condiciones de lluvia, sol y viento, algunos acompañados de niños y cargando sus pertenencias.

Varios de los participantes han manifestado que buscan llegar a Estados Unidos en medio del endurecimiento de las políticas migratorias y las deportaciones, mientras otros explican que su objetivo es obtener ingresos para ayudar económicamente a sus familiares en sus países de origen.

La posible presencia de dominicanos genera atención debido a que miles de nacionales utilizaron en años anteriores la denominada “vuelta por México” para intentar ingresar de forma irregular a territorio estadounidense. Reportes basados en datos oficiales situaron en 47,273 los dominicanos que habían utilizado esa ruta hasta principios de 2024.

De acuerdo con la información suministrada, se estima que más de la mitad de esos dominicanos regresó voluntariamente a República Dominicana, mientras otros fueron deportados, en un contexto de mayores restricciones migratorias en Estados Unidos.

Hasta ahora, no existe confirmación de ciudadanos dominicanos entre los más de 600 integrantes de la caravana “Fe y Esperanza”. Los reportes disponibles identifican a migrantes de distintas nacionalidades centroamericanas, sudamericanas y caribeñas.

El desplazamiento ocurre mientras se mantienen reforzados los controles en la frontera entre México y Estados Unidos. La composición del grupo podría variar durante el recorrido, por lo que permanece pendiente determinar si dominicanos se han incorporado o podrían sumarse a la caravana.

Con información de Ramón Mercedes