Vargas destaca vínculo de LF con los dominicanos en el exterior

Por Ramón Mercedes

NUEVA YORK.- El empresario y exembajador dominicano Jaime Vargas destacó la cercanía del expresidente Leonel Fernández con la comunidad dominicana en el exterior, una relación que, según dijo, ha cultivado durante más de 40 años.

Vargas afirmó que ese vínculo se refleja en el entusiasmo con que sus connacionales lo reciben en Estados Unidos, Europa y otros lugares. Sobre la reciente visita de Fernández a NY, mencionó un encuentro con el congresista Adriano Espaillat, la leyenda del baloncesto dominicano Tito Horford y otros líderes comunitarios, que definió como una reunión entre amigos de larga data.

El también presidente de la Fuerza del Pueblo (FP), agregó, mantiene lazos con profesionales, empresarios, estudiantes, comerciantes y diversos sectores de la diáspora.

Vargas definió la visita de LF a EE. UU. como exitosa y subrayó las muestras de afecto hacia él, en un lugar especial entre muchos dominicanos dentro y fuera del país.

También agradeció el trato de amigos y líderes comunitarios y sostuvo que estos reencuentros refuerzan relaciones forjadas durante décadas.

La visita del ex mandatario coincidió con la semana del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Durante su estancia, Fernández participó además en el octavo Foro Global América Latina y el Caribe, en la Universidad de Columbia en NYC.