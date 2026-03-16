Voluntariado impulsa transformación comunitaria en Yaguate con mejoras en viviendas y espacios deportivos

Bartolo García

En una jornada de impacto social, voluntarios del Banco Popular Dominicano, en alianza con Hábitat para la Humanidad República Dominicana, realizaron trabajos de mejora en la comunidad de Duzón, en el municipio de Yaguate, provincia San Cristóbal.

La iniciativa incluyó la construcción de pisos de concreto en cinco viviendas y el remozamiento de una cancha deportiva, con la participación de aproximadamente 200 personas entre colaboradores, representantes de la organización y miembros de la comunidad.

En total, participaron 95 colaboradores del Voluntariado Popular, 20 representantes de Hábitat Dominicana y 50 comunitarios, logrando beneficiar de manera directa a cinco familias y a más de 800 residentes de la zona.

De izquierda a derecha, las señoras Clara Reid, Mariel Bera, Cesarina Fabián y Patricia Rodríguez.

Las mejoras en las viviendas permitirán que estas familias cuenten con espacios más seguros, dignos y saludables, mientras que la rehabilitación de la cancha deportiva promueve la integración social, el deporte y el sano esparcimiento en la comunidad.

Esta jornada forma parte de la alianza iniciada en 2023 entre ambas instituciones, mediante la cual se busca mejorar las condiciones de habitabilidad en comunidades vulnerables, con la meta de intervenir unas 200 viviendas en todo el país.

En ese contexto, el Banco Popular ha destinado unos 200,000 dólares al programa “100 mil Pisos Para Jugar”, una iniciativa que sustituye pisos de tierra por superficies de concreto, reduciendo riesgos de enfermedades y elevando la calidad de vida de las familias beneficiadas.

Durante la actividad, la vicepresidenta de Relaciones Corporativas y Banca Responsable del Grupo Popular, Mariel Bera, destacó que estas acciones reflejan el compromiso de la entidad con el desarrollo humano y social de la República Dominicana.

Por su parte, Cesarina Fabián, directora nacional de Hábitat Dominicana, valoró la colaboración del sector privado y la comunidad, resaltando que el trabajo conjunto permite generar cambios reales y sostenibles en la vida de las personas.

Los voluntarios se organizaron en equipos de trabajo para intervenir cada vivienda, contando con el apoyo técnico de ingenieros, mientras que otro grupo se dedicó al acondicionamiento de la cancha comunitaria, ubicada a pocos metros del área principal.

Con este tipo de iniciativas, ambas instituciones reafirman su compromiso con el bienestar colectivo, demostrando que la unión entre sector privado, organizaciones sociales y comunidades puede transformar realidades y construir un futuro más digno para todos.

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