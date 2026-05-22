Coraasan recibe cuatro bombas sumergibles contempladas en el proyecto de rehabilitación de la Toma de Pastor

Santiago, RD.- La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan), recibió cuatro bombas sumergibles contempladas en el proyecto de rehabilitación de la Estación de Bombeo de la Toma de Pastor, que beneficiará a una población de alrededor de 150 mil habitantes.

El director general de Coraasan, Ing. Andrés Cueto, indicó que con esta adquisición concluirán la readecuación de la obra de captación para optimizar el rendimiento de la planta que envía al acueducto de Nibaje 1.5 metros cúbicos.

“Esta estación de bombeo es la obra de captación de las plantas potabilizadoras de agua potable de Nibaje, las cuales abastecen el centro de la ciudad y la zona suroeste de Santiago, con cuyos trabajos de rehabilitación procuramos la continuidad del servicio”, informó Cueto.

La obra consta de cuatro bombas sumergibles, tres en operación y una en stand by, así como con un sistema de potencia de las subestaciones eléctricas y los controles de arranque.

Con esta rehabilitación son beneficiados: el centro de la ciudad, Las Carreras y los sectores La Zurza, Retiro I y II, El Ensueño, Los Pepines, La Joya, Baracoa, Hospedaje Yaque, El Congo, Pueblo Nuevo, Av. Hermanas Mirabal y zonas aledañas.

Asimismo, Bella Vista, La Herradura, Reparto Peralta y Tolentino, Barrio Nuevo, La Yagüita de Pastor, Valle Universitario, Corona Plaza, Los Castillo, La Otra Banda, La Barranquita, Yapur Dumit, entre otros.

Con estos trabajos Coraasan reafirma su compromiso de continuar mejorando sus infraestructuras para seguir brindando un servicio de agua potable de calidad a la población de Santiago.