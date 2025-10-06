Vladimir Guerrero Jr. hace historia con un grand slam y Blue Jays castigan a Yankees

Bartolo García

Toronto. – Una jornada histórica vivió el dominicano-canadiense Vladimir Guerrero Jr. al conectar el primer grand slam en la historia de postemporada de los Toronto Blue Jays, liderando la paliza 13-7 sobre los New York Yankees en el Juego 2 de la Serie Divisional de la Liga Americana (SDLA).

El batazo de Guerrero desató la euforia de los fanáticos en el Rogers Centre, marcando un hito para la franquicia y convirtiéndose en el símbolo de una noche en la que el poder ofensivo de Toronto resultó abrumador para la novena de Nueva York.

El héroe ofensivo estuvo acompañado de una actuación memorable en la lomita por el novato Trey Yesavage, quien ponchó a 11 bateadores en cinco entradas y un tercio sin permitir hit, imponiendo un nuevo récord de la franquicia en postemporada.

La ofensiva canadiense mostró nuevamente su capacidad para producir en grandes cantidades. Daulton Varsho brilló con dos jonrones y dos dobles en una noche de 5-4, anotando cuatro veces y empujando cuatro carreras. George Springer y Ernie Clement también aportaron con cuadrangulares.

En total, los Blue Jays conectaron 15 imparables, con lo que suman 25 carreras y ocho jonrones en los dos primeros juegos de la serie. Esta consistencia ofensiva ha dejado sin margen de respuesta al cuerpo de lanzadores de los Yankees.

Por su parte, Cody Bellinger fue el más destacado en la alineación neoyorquina, con un jonrón y tres carreras impulsadas, mientras que Ben Rice contribuyó con dos hits y dos empujadas. Aun así, el esfuerzo fue insuficiente frente a la avalancha ofensiva de Toronto.

El abridor de Nueva York, Max Fried, no tuvo su mejor día y permitió siete carreras en apenas tres entradas y un tercio. El propio manager de los Yankees, Aaron Boone, admitió que su equipo nunca logró descifrar el splitter de Yesavage.

Yesavage, que debutó en Grandes Ligas apenas en septiembre, demostró temple y calidad al retirar a 12 bateadores consecutivos, incluidos seis ponches seguidos en la tercera y cuarta entrada. Ocho de sus once chocolates llegaron gracias a su devastador splitter.

El joven derecho fue retirado del montículo después de 78 lanzamientos, y aunque la decisión generó abucheos iniciales de la afición, estos se transformaron rápidamente en una estruendosa ovación cuando abandonó el terreno con los brazos en alto.

“Me llevaré esos abucheos cada vez que sea necesario. Lo importante es proteger a un lanzador que tiene un futuro brillante”, declaró el dirigente John Schneider al justificar la sustitución.

El resultado deja a los Blue Jays con ventaja de 2-0 en la serie, a solo un triunfo de avanzar a la Serie de Campeonato de la Liga Americana, lo que refleja el gran momento del equipo al combinar juventud, poder y confianza.

La serie se trasladará ahora al Yankee Stadium para el Juego 3, donde Nueva York intentará reaccionar con el apoyo de su afición. Sin embargo, la presión está del lado de los Yankees, que tienen la obligación de ganar para evitar la eliminación.

Toronto, mientras tanto, celebra una doble hazaña: la histórica conexión de Guerrero Jr. y el récord de Yesavage, símbolos de un equipo que luce más fuerte que nunca en su aspiración de llegar a la Serie Mundial.

La noche en el Rogers Centre quedará grabada como una de las más memorables de la franquicia canadiense, con un Guerrero Jr. que hizo historia y un Yesavage que dejó claro que su nombre será clave en el presente y futuro de los Blue Jays.

