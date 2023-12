VIDEO: Captan la reacción de Biden cuando un coche chocó contra parte de su caravana

En redes sociales aparecieron imágenes en las que se ve la reacción del presidente estadounidense, Joe Biden, cuando un coche chocó con un vehículo que formaba parte de su caravana.

El video muestra a Biden siendo acompañado hasta su auto. A continuación, fue trasladado rápidamente a su domicilio.

Peviamente, se informó que el coche chocó contra un vehículo del Servicio Secreto que se utilizaba para cerrar las intersecciones cercanas a la sede, situado en la ciudad de Wilmington, en el estado de Delaware. El presidente y la primera dama, Jill Biden, no resultaron heridos.

BREAKING: Photo of the driver that crashed into Joe Biden's motorcade outside of campaign headquarters in Delaware. pic.twitter.com/EEcdZuWuHA