Víctor Fadul continúa ampliando estructura de Francisco Javier García en el PLD

Santo Domingo Oeste.– Víctor Fadul, coordinador nacional del proyecto presidencial de Francisco Javier García, juramentó este domingo el equipo de trabajo de la circunscripción 4 de Santo Domingo Oeste.

En un acto cargado de entusiasmo, Fadul tomó juramento a la estructura política, destacando que se trata de un proyecto de esperanza, unidad nacional y compromiso, que busca convertir a Francisco Javier García en el próximo candidato del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y posteriormente en presidente de la República.

Fadul se encuentra recorriendo el país, dejando formalmente juramentadas las estructuras de trabajo, con el objetivo de consolidar la candidatura presidencial de García dentro del PLD, “para que la estrella vuelva a brillar”.

“El país necesita el retorno del PLD al poder para que el gobierno sí funcione. Volveremos con Francisco Javier para retomar el rumbo de la nación”, expresó el también miembro del Comité Central del PLD.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, Fadul afirmó: “Damos un paso firme hacia la victoria: queda juramentada la dirección de campaña en la circunscripción 4 de Santo Domingo Oeste. Estructura, unidad y enfoque, así se construye el triunfo. Sin distracciones, seguimos avanzando”.

Fadul ha juramentado equipos de trabajo en provincias como La Vega, Valverde, Santiago Rodríguez y Santo Domingo Oeste, y en las próximas semanas continuará con este proceso en otros puntos estratégicos del país.