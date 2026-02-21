Víctor D’Aza comparte experiencias de gestión municipal en conferencia internacional en Estados Unidos

Bartolo García

El presidente de la Liga Municipal Dominicana, Víctor D’Aza, participó en una conferencia magistral celebrada en Estados Unidos, enfocada en el fortalecimiento de la gestión municipal a través de experiencias exitosas de gobierno local.

La actividad se desarrolló en la ciudad de Lawrence, donde autoridades y representantes municipales intercambiaron conocimientos sobre políticas públicas, administración eficiente y modelos de desarrollo comunitario.

Durante el encuentro, se presentó la conferencia sobre las buenas prácticas implementadas por la Alcaldía de Lawrence, a cargo de su alcalde, Brian A. DePeña, quien expuso iniciativas orientadas a mejorar los servicios públicos y la participación ciudadana.

D’Aza destacó la importancia de estos espacios de cooperación internacional, señalando que permiten conocer estrategias aplicables a los territorios dominicanos para fortalecer la institucionalidad municipal y promover una gestión más cercana a la gente.

El presidente de la Liga Municipal Dominicana valoró las experiencias compartidas como herramientas clave para impulsar gobiernos locales más eficientes, transparentes y comprometidos con el desarrollo sostenible.

Como parte de la agenda, D’Aza acompañó la presentación del libro “Biografía de un Líder, Brian A. DePeña”, escrito por Rafael Santos, obra que recoge la trayectoria personal y política del alcalde de Lawrence.

La publicación resalta el liderazgo comunitario, los desafíos enfrentados y los logros alcanzados por DePeña en su gestión municipal, convirtiéndose en una referencia para autoridades locales y jóvenes líderes.

Con esta participación internacional, Víctor D’Aza reafirma el compromiso de la Liga Municipal Dominicana con el aprendizaje continuo, la cooperación entre ciudades y la implementación de buenas prácticas que contribuyan al fortalecimiento del municipalismo en la República Dominicana.