Abinader impulsa consenso nacional para modernizar y fortalecer la agropecuaria dominicana

Bartolo García

Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader llamó a todos los sectores vinculados a la agropecuaria nacional a trabajar de manera coordinada para consensuar acciones que permitan seguir fortaleciendo y modernizando el campo dominicano.

Durante el taller de Priorización y Articulación del Sector Agropecuario, encabezado junto al ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat Bencosme, el mandatario afirmó que el país tiene una gran oportunidad para consolidar un sector más articulado, eficiente y competitivo.

Abinader destacó que este espacio permite coordinar esfuerzos, dar continuidad a los avances logrados entre 2020 y 2024, así como reforzar aquellas áreas que aún requieren mayor atención para enfrentar los desafíos actuales del sector.

El jefe de Estado insistió en que la planificación debe construirse con metas claras, medibles y consensuadas entre todos los actores, permitiendo un seguimiento constante y ajustes oportunos en beneficio de la producción nacional.

Asimismo, resaltó la importancia de la innovación tecnológica en el campo, citando el uso de drones como una verdadera revolución para la agricultura moderna, al tiempo que reiteró el compromiso del Gobierno con la adopción de nuevas tecnologías y el relevo generacional.

El mandatario subrayó que más del 80 % de los alimentos consumidos en República Dominicana se producen localmente, lo que demuestra la fortaleza del sector agropecuario y la capacidad de los productores dominicanos para sostener la seguridad alimentaria nacional.

También recordó que, pese a la crisis internacional, el Gobierno ha mantenido medidas de apoyo como el subsidio a los fertilizantes, evitando aumentos significativos en los costos de producción y ayudando a preservar la estabilidad de los precios de los alimentos.

Por su parte, el ministro Francisco Oliverio Espaillat Bencosme aseguró que una de sus principales prioridades será la mecanización agrícola, entendida como una vía clave para reducir costos, elevar la productividad y hacer más eficiente el trabajo en el campo.

El funcionario explicó que su gestión también impulsará la diversificación de cultivos, la agroindustria, la expansión de las exportaciones y el acceso a créditos, seguros y tecnología para hacer más rentable la producción agrícola.

Además, anunció la modernización del Ministerio de Agricultura mediante la digitalización de procesos, reducción de la burocracia y una mayor presencia territorial para ofrecer respuestas más rápidas y efectivas a los productores.

El encuentro reúne a representantes de más de 50 entidades públicas y privadas, incluyendo gremios agropecuarios, universidades y organismos internacionales, con el objetivo de construir una hoja de ruta clara para el desarrollo del sector.

Con esta jornada, el Gobierno de Luis Abinader busca consolidar una agropecuaria más moderna, sostenible y preparada para responder a los retos del presente y del futuro.