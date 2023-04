Vicepresidente Raquel Peña realiza saque en golf Acis

What’s your Reaction? 0 0 0 0 0 0

Tuto Tavárez

SANTIAGO, RD.- Doña Raquel Peña tomó el palo entre sus delicadas manos, más que golpear la pelotita pareció acariciarla, con un suave toque la echó a rodar sobre el césped, para caer con precisión en la guarida del hoyo uno.

Era el colofón de la ceremonia, que como toque de trompeta dispersaba a los 120 jugadores, a iniciar sus recorridos por los 18 hoyos del majestuoso Campo las Aromas.

Se desarrollaba la apertura del XIX Torneo de Golf que organiza la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago (ACIS), dedicado a la vicepresidenta y serie 31 doña Raquel Peña.

Previo a realizar el tee de salida o saque de honor, la dama habló de su orgullo de haber nacido en la ciudad de Santiago de los Caballeros y recibir un reconocimiento de parte de la ACIS.

“Físicamente me he ausentado por mi compromiso de vicepresidenta, pero aunque no me vean, estoy trabajando para Santiago”, improvisó Peña al momento de agradecer la dedicatoria.

Al momento de ofrecer las palabras centrales del acto, el presidente de la ACIS, Sandy Filpo, destacó su disposición de trabajo y tener siempre pendiente a Santiago.

Eso motivo a que de sus labios saliera un frase que desprendió estruendosos aplausos, “Soy Raquel y seguiré siendo Raquel”.

Sandy Filpo agradeció y destacar la importancia de que la vicepresidenta acepta la dedicatoria.

En su oratoria, Filpo extrajo textos del Antiguo Testamento, principalmente las historias de David, Saúl y Jonathan, para ilustrar su exposición y palabras de bienvenidas a su invitada especial.

Filpo estuvo acompañado de varios expresidentes de la ACDS y Directivos, así como los actuales dirigentes.

Acompañado por Marcos Santana y José Octavio Pérez, Filpo hicieron entrega de la placa de reconocimiento a Raquel Peña, la cual quedará como testigo, que el Día Internacional del Libro se le dedicado un torneo de golf.

Entre las personas estuvieron acompañando la vicepresidenta Raquel Peña estaban, el ingeniero Manuel Estrella, George Schwarbalt, José Clase, Víctor García Sued, Ito Bisonó, Rosa Santos, Ulises Rodríguez, Adalberto De León, Andrés Cueto, Andrés Burgos, Ángela Jaquez, Raymundo Haché y José Antonio Peralta, José Armando Bermúdez y muchos más.