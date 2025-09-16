Vicedecana Ciencias Económicas y Sociales UASD aboga por mejores acuerdo en el Código de Trabajo

La vicedecana de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (FCES), de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), maestra Maribel Lorenzo, abogó para que se logren los mejores acuerdos para la aprobación del nuevo Código de Trabajo de la República Dominicana.

La declaración de Lorenzo la externó durante su conferencia sobre “Emprendimiento y Consolidación de las MIPYMES. Casos y experiencias innovadoras claves. Economía verde y sostenibilidad, Estrategias para el crecimiento empresarial”, en el marco de la celebración del segundo congreso de Emprendimiento, Tecnología y Mipymes, que se realizó durante los días 11 y 12 del presente mes, en el paraninfo “Ricardo Michel”, de la referida facultad.

Sostuvo la vicedecana que la sostenibilidad debe ser una estrategia de diferenciación, de que vale la pena lo que estamos haciendo y por eso apuesta hacer lo que está realizando, porque tiene la garantía de que vas más allá de obtener beneficios económicos y que nuestra huella por este planeta no va afectar, sino que vamos a tener unos aportes cumpliendo con los objetivos de desarrollo sostenible, que ya tenemos una agenda común.

Dijo que hay que potencializar entre la Universidad, empresa y gobierno, para que se pueda desarrollar su emprendimiento, su guía de negocios desde un enfoque mucho más sólido y con más garantía.

Precisó que esa consolidación a la que apostamos no depende del esfuerzo individual, sino de todos como un equipo.

Asimismo, destacó la importancia que tiene la UASD para que los jóvenes se eduquen y puedan emprender sus proyectos, debido a que se gradúan y no quedan con deudas para pagar, en la que pueden recibir asesoramiento para desarrollar sus proyectos.

Resaltó la necesidad de formalizar los registros tributarios de los negocios, ya que permite vender al Estado dominicano, que es el mayor comprador, por lo que significó que hay que garantizar los derechos de los colaboradores.

La funcionaria uasdiana citó casos exitosos de ecoturismo- agro sostenibles, el uso de la cáscara del cao, como abono orgánico, entre otros.