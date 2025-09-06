Verstappen sorprende en Monza y asegura la pole del GP de Italia

Bartolo García

Monza, Italia.– El vigente campeón del mundo, Max Verstappen, volvió a demostrar su capacidad para aparecer en los momentos decisivos al llevarse la pole position del Gran Premio de Italia, celebrado en el mítico circuito de Monza.

El neerlandés marcó un tiempo de 1:18.792, suficiente para arrebatarle la primera posición a Lando Norris, quien hasta los últimos instantes de la Q3 parecía tener la pole asegurada para McLaren.

La vuelta final de Verstappen fue una auténtica exhibición de precisión y sangre fría, confirmando que Red Bull aún tiene argumentos para imponerse en las pistas más rápidas de la temporada.

Por su parte, Norris logró un meritorio segundo lugar tras superar a su compañero de equipo Oscar Piastri, que finalizó tercero. El británico, sin embargo, sigue presionado por la lucha en el campeonato, especialmente después de su abandono en el Gran Premio de los Países Bajos.

Ferrari volvió a quedar en deuda con sus aficionados. Charles Leclerc, pese a ilusionar en los primeros giros de la Q3, no pudo mejorar su tiempo y terminó cuarto, a 0.215 segundos de Verstappen. La “Scuderia” apostará por una salida agresiva en casa para intentar alcanzar el podio.

El tramo inicial hacia la primera chicana de Monza promete ser electrizante, con Verstappen, Norris, Piastri y Leclerc alineados en las primeras filas y dispuestos a todo desde la largada.

#F1 | 🚀 Así fue la vuelta histórica de Max Verstappen que le permitió, no solo quedarse con la clasificación en Monza, si no ser la más rápida en la historia de la Fórmula 1 con un promedio de 264.681km/h.pic.twitter.com/VUKSsaYTl8 — Campeones 🦅 (@Campeonesnet) September 6, 2025

En quinta posición clasificó Lewis Hamilton, aunque una penalización de cinco puestos en la parrilla lo relegará, favoreciendo a los pilotos de Mercedes y a otros contendientes que avanzarán posiciones.

Gracias a esta sanción, se verán beneficiados George Russell, el joven italiano Andrea Kimi Antonelli, el debutante de Sauber Gabriel Bortoleto, además de veteranos como Fernando Alonso y Yuki Tsunoda.

Más atrás, Oliver Bearman y Nico Hulkenberg se conformaron con los puestos 11 y 12, quedando muy cerca de la Q3, mientras que Carlos Sainz y Alex Albon decepcionaron al clasificarse apenas en los lugares 13 y 14.

El piloto de Haas, Esteban Ocon, se ubicó 15.º, sin poder replicar el buen rendimiento mostrado en citas anteriores, mientras que el joven Isack Hadjar, tras su podio en Países Bajos, cayó eliminado en la Q1.

Entre las sorpresas negativas estuvo Lance Stroll, que no logró avanzar a la segunda sesión, así como Franco Colapinto, de Alpine, quien, sin embargo, superó a su compañero Pierre Gasly en la misma jornada en que se confirmó la extensión del contrato del francés hasta 2028.

Al fondo de la parrilla partirá Liam Lawson, compañero de Hadjar en Racing Bulls, tras no poder pasar del puesto 20.º en la clasificación.

Con estos resultados, la carrera del domingo se perfila como uno de los grandes espectáculos del campeonato. La presión estará sobre Norris, que buscará revertir su desventaja en el campeonato, y sobre Leclerc, que intentará darle una alegría a la afición ferrarista en su propio territorio.

Por su parte, Verstappen, que no gana desde el Gran Premio de Emilia-Romaña en mayo, llega con hambre de victoria y dispuesto a demostrar que su reinado aún no termina.

