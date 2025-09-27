Verstappen rompe su propio récord con un histórico tiempo en Nürburgring

Bartolo García

Max Verstappen volvió a escribir su nombre en la historia del automovilismo al destrozar su propio récord en el legendario circuito Nürburgring Nordschleife.

El piloto neerlandés, tetracampeón de Fórmula 1, marcó un tiempo de 7 minutos y 45 segundos, tres segundos más rápido que su registro anterior en el mismo trazado.

La hazaña sorprendió a los fanáticos y especialistas, que consideran al Nordschleife como uno de los circuitos más exigentes y peligrosos del planeta.

💥 ¡Max Verstappen finaliza su stint PRIMERÍSIMO y con una ventaja de MÁS DE UN MINUTO!



🐐 Es una jodida leyenda del automovilismo.#F1 #NLS pic.twitter.com/XnuCHQFVPj — Fórmula Directa (@FormulaDirecta) September 27, 2025

Con sus 20,8 kilómetros de longitud y más de 150 curvas, el Nürburgring es apodado “el Infierno Verde”, y superar allí cualquier récord supone un reto físico y técnico extraordinario.

Verstappen demostró una vez más su capacidad para llevar al límite cualquier coche que maneje, sin importar la categoría o las condiciones de pista.

Ha quedado demostrado entonces que Max Verstappen nació para ser piloto de autos de carreras.

Su tiempo no solo reafirma su condición de piloto dominante, sino que también alimenta la leyenda de un competidor que no deja de batir marcas en cada reto.

El neerlandés expresó tras la prueba que se siente orgulloso de seguir explorando los límites de su talento y de la ingeniería que lo acompaña.

“Cada vuelta en Nürburgring es un desafío mental y físico. Haber conseguido este tiempo me demuestra que siempre hay un poco más de margen para mejorar”, declaró el tetracampeón.

Los ingenieros que trabajaron junto a Verstappen señalaron que el auto se comportó de forma impecable y que la coordinación con el piloto fue clave para lograr el histórico registro.

La noticia recorrió inmediatamente el mundo del motor, con miles de seguidores celebrando la gesta en redes sociales con frases como “GOAT” y “Infierno Verde conquistado”.

Con esta marca, Verstappen consolida aún más su estatus como referente del automovilismo moderno y como uno de los pilotos más completos de todos los tiempos.

El récord alcanzado también genera comparaciones con otras leyendas del automovilismo que dejaron su huella en el mítico trazado alemán.

Analistas deportivos destacan que la ambición de Verstappen parece no tener límites, pues cada vez que pisa un circuito busca superar lo que ya había logrado antes.

El Nürburgring Nordschleife suma así un nuevo capítulo a su historia, con Max Verstappen como protagonista indiscutible de una hazaña que quedará en los libros del automovilismo mundial.