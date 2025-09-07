Verstappen arrasa en Monza y rompe la racha de McLaren

Bartolo García

Monza, Italia.– Max Verstappen volvió a demostrar por qué es el piloto más dominante de la Fórmula 1 moderna al conseguir una victoria aplastante en el Gran Premio de Italia 2025, disputado en el legendario circuito de Monza.

El piloto de Red Bull salió desde la pole tras marcar la vuelta más rápida de la historia en el “Templo de la Velocidad” y desde la largada dejó claro que no estaba dispuesto a ceder terreno.

🔥 El gran adelantamiento de Verstappen a Norris que le permitió quedarse con el GP de Monza de la #F1.pic.twitter.com/ZWR2OXQKGw — Histoporte (@histoporte_) September 7, 2025

Aunque Lando Norris lo superó brevemente en el arranque, Verstappen recuperó la punta con autoridad y convirtió las 53 vueltas de la carrera en una auténtica exhibición de ritmo y constancia.

El neerlandés cruzó la meta con 19.2 segundos de ventaja sobre Norris, rompiendo así la racha ganadora de McLaren y consolidando a Red Bull como referencia en las pistas europeas antes del cierre del calendario en el continente.

Norris se conformó con el segundo lugar después de intentar estrategias alternativas junto a su compañero Oscar Piastri, quienes alargaron sus paradas y optaron por neumáticos blandos al final. Sin embargo, el plan no bastó para detener al RB21.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Clive Rose / Getty Images

El australiano Piastri completó el podio tras dejar pasar a su compañero británico, compensando así un error de estrategia en pits que le costó segundos valiosos en la lucha por la segunda plaza.

En cuarto lugar terminó Charles Leclerc, que empujó con su Ferrari para buscar el podio, pero la falta de ritmo en comparación con Red Bull y McLaren lo dejó sin opciones claras de avanzar.

George Russell ocupó la quinta posición, manteniéndose en el mismo lugar en el que inició, mientras que su compatriota Lewis Hamilton remontó tras la sanción de cinco puestos recibida en Zandvoort y cruzó la bandera a cuadros en el sexto puesto.

Más atrás, Alex Albon brilló con un sólido séptimo lugar, consolidándose como el mejor del “resto de la parrilla”, seguido de un sorprendente Gabriel Bortoleto, quien firmó un auténtico carrerón con su Sauber para culminar octavo.

El joven italiano Andrea Kimi Antonelli consiguió recuperarse de una mala salida y terminó noveno, mientras que el francés Isack Hadjar cerró el top 10, sumando puntos importantes para su equipo.

Uno de los grandes golpes del día fue el abandono de Fernando Alonso, quien se mantenía en zona de puntos hasta que una rotura en la suspensión delantera derecha de su Aston Martin lo obligó a retirarse.

Tampoco fue un buen día para Carlos Sainz, que intentó luchar por el top 10 pero terminó fuera de carrera tras un accidente con Oliver Bearman, quedándose sin la posibilidad de sumar puntos frente a la afición italiana.

Con esta victoria, Verstappen reafirma su condición de líder indiscutible y despide el calendario europeo con una actuación que pasará a la historia como una de las más dominantes en Monza.

El campeonato entra ahora en su recta final con Red Bull recuperando confianza, McLaren decidido a mantener la presión y Ferrari obligado a mejorar si quiere cumplir con las expectativas de su público.

