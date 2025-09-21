Verstappen arrasa en Bakú y Sainz devuelve a Williams al podio tras cuatro años

Bartolo García

Max Verstappen volvió a demostrar por qué sigue siendo el gran dominador de la Fórmula 1. El piloto neerlandés de Red Bull se impuso con autoridad en el Gran Premio de Azerbaiyán 2025, sumando su cuarto triunfo de la temporada y el segundo consecutivo con Grand Slam.

En las calles de Bakú, Verstappen no tuvo oposición. Aprovechó al máximo el potencial del RB21 en un circuito de alta velocidad y baja carga aerodinámica, replicando el éxito que había conseguido en Monza una semana antes.

La victoria representa la número 67 en la carrera de Verstappen, consolidando aún más su lugar entre los grandes de la historia del automovilismo. Además, se trata de su segunda conquista bajo la dirección de Laurent Mekies como jefe de equipo de Red Bull.

La gran sorpresa del día fue el temprano abandono del líder del campeonato, Oscar Piastri, quien quedó fuera en la primera vuelta tras un error en la largada y un posterior choque en la curva cinco. El australiano no completó ni una vuelta, dejando el campeonato más abierto.

Su compañero de equipo, Lando Norris, tampoco pudo aprovechar la situación. Solo alcanzó la séptima posición, sumando seis puntos que recortan mínimamente la ventaja de Piastri, que ahora se mantiene en 25 unidades.

El podio estuvo marcado por una emotiva actuación de Carlos Sainz, que logró el tercer lugar con Williams. Fue su primer podio con la escudería británica y el primero del equipo desde 2021, cuando George Russell terminó segundo en Spa.

En la segunda posición se ubicó George Russell, quien protagonizó una carrera inteligente y con gran ritmo. Con este resultado, Mercedes respira en un campeonato donde los resultados habían sido irregulares en las últimas fechas.

La cuarta plaza fue para el joven Kimi Antonelli, que realizó una actuación sólida y reivindicadora, superando a Liam Lawson y a Yuki Tsunoda, quien terminó sexto y consiguió un valioso botín de ocho puntos en un momento clave de su futuro con Red Bull.

Más atrás llegaron Norris, Lewis Hamilton, Charles Leclerc e Isack Hadjar, que completó el top 10 tras una complicada preparación. El francés estuvo a punto de no largar por problemas en el motor, pero su equipo trabajó contrarreloj en la parrilla y le permitió rescatar un punto.

El campeonato de constructores también vivió un momento crucial. El abandono de Piastri y el discreto resultado de Norris evitaron que McLaren pudiera coronarse campeón en Bakú, algo que muchos esperaban para esta cita.

En Ferrari, la estrategia generó debate: Leclerc dejó pasar a Hamilton con la esperanza de que el británico avanzara posiciones, pero finalmente no recuperó su octavo lugar y quedó relegado.

El último clasificado fue el argentino Franco Colapinto, quien se vio afectado por un toque con Alex Albon y no pudo sumar en una carrera que parecía prometerle más.

Con este resultado, Verstappen se mete de lleno en la pelea por el campeonato, Sainz celebra un hito para Williams y el mundial de Fórmula 1 sigue tan vibrante como impredecible.

