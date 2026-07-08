Vacuna cubana contra el cáncer de pulmón amplía su proyección en EE.UU. pese a las restricciones del embargo

La vacuna terapéutica cubana Cimavax-EGF, desarrollada por el Centro de Inmunología Molecular (CIM), continúa ganando espacio en Estados Unidos gracias a una alianza con el centro de investigación oncológica Roswell Park, una colaboración que busca impulsar el desarrollo del medicamento pese a las dificultades derivadas del embargo estadounidense contra Cuba.

El tratamiento es el resultado de más de dos décadas de investigaciones y ha mostrado resultados favorables en pacientes con cáncer de pulmón en etapas avanzadas. Según especialistas del CIM, la vacuna contribuye a mejorar la calidad de vida y prolongar la supervivencia de los pacientes, permitiendo que muchos retomen sus actividades cotidianas.

Actualmente, en Cuba también se desarrollan estudios para evaluar el uso de Cimavax-EGF en pacientes con secuelas del covid-19, con el propósito de determinar si el medicamento puede ayudar a frenar la progresión o prevenir la fibrosis pulmonar asociada al coronavirus.

La doctora Elia Neninger, quien participó desde los primeros ensayos clínicos del tratamiento, destacó que una de las principales ventajas de la vacuna es la baja incidencia de efectos adversos. Por su parte, el paciente Miguel Creus, quien comenzó a recibir el medicamento hace 15 años cuando padecía un cáncer de pulmón en fase cuatro, aseguró que el tratamiento le ha permitido prolongar su vida y mantenerse libre de tumores y síntomas.

La cooperación entre el CIM y Roswell Park dio origen a la empresa biotecnológica Innovative Immunotherapy Alliance, creada para facilitar la introducción de Cimavax-EGF en el mercado estadounidense. Esta alianza también ha permitido a Cuba acceder a equipos y reactivos especializados que resultan difíciles de obtener debido a las restricciones comerciales.

No obstante, los investigadores reconocen que el contexto político entre ambos países continúa representando un desafío para el desarrollo conjunto del proyecto. Entre las principales dificultades figuran las limitaciones para obtener visas, así como los obstáculos para el intercambio de materiales científicos y tecnológicos necesarios para las investigaciones.

A pesar de estos desafíos, los estudios continúan avanzando. Actualmente se evalúa la combinación de Cimavax-EGF con otros tratamientos oncológicos y su posible aplicación en pacientes con cáncer de pulmón en etapas iniciales o con alto riesgo de desarrollar la enfermedad. Los investigadores consideran que este medicamento representa una alternativa prometedora frente a uno de los tipos de cáncer más frecuentes y mortales en Estados Unidos, además de un ejemplo del potencial que podría surgir de una mayor cooperación científica entre ambas naciones.

Con información de actualidad.rt.com