UTECO propicia panel de expertos multisectorial sobre los “Desafíos y Oportunidades en la Gestión del Recurso Hídrico en la Presa de Hatillo”

Cotuí, Sánchez Ramírez. – Con el propósito de propiciar un análisis integral sobre la gestión de los recursos hídricos y el futuro de la Presa de Hatillo, la Universidad Tecnológica del Cibao Oriental (UTECO) realizó el panel “Desafíos y Oportunidades en la gestión de los Recursos Hídricos de la Presa de Hatillo”, promoviendo un espacio de diálogo técnico e intersectorial entre la academia, el Estado, los sectores productivos y otros actores claves vinculados a la cuenca hidrográfica Yuna-Camú.

El encuentro permitió abordar diferentes perspectivas sobre el uso estratégico, la regulación, conservación y aprovechamiento sostenible de la Presa de Hatillo, considerada una de las infraestructuras hidráulicas de mayor importancia para el desarrollo agrícola, energético, industrial y ambiental de República Dominicana.

Uno de los principales resultados del diálogo fue la confirmación de la Mesa del Agua de la Presa de Hatillo, integrada por las organizaciones y sectores participantes en el encuentro, además de otros, como un espacio de articulación y seguimiento para continuar el análisis de la situación de los recursos hídricos de la cuenca.

En este sentido, quedó establecido que la Mesa del Agua dará continuidad al trabajo técnico necesario para completar un estudio que permita disponer de información y criterios que sirvan de base para presentar propuestas orientadas a mejorar la gestión, el aprovechamiento y la sostenibilidad del embalse de Hatillo. La iniciativa busca, además, fortalecer la coordinación entre los distintos usuarios y actores vinculados al recurso hídrico.

La actividad reunió a especialistas y representantes de los principales sectores públicos y privados relacionados con la cuenca, quienes analizaron los desafíos y oportunidades de la presa desde sus respectivas áreas de competencia:

Gestión de Recursos e Infraestructura: Juan Fulvio Ureña, del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI); Ángel Rafael Salazar Rodríguez, administrador de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID); y Sergio Polanco, de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD).

Producción y Sectores Productivos: Abel de Jesús Mota, por la Junta de Regantes Presa de Hatillo; y José Infante, en representación del Consejo Dominicano de Pesca y Acuicultura (CODOPESCA).

Energía, Minería e Industria: Giovanni Emilio Bloise García, por el Ministerio de Energía y Minas; y Michael Meyer, científico y ecólogo acuático de talla mundial, con amplia experiencia en pesquería y estudios de ecológicos sobre la vida acuática.

El diálogo fue moderado por el Dr. Jaime Arismendy Acosta Padilla, decano de Postgrado de UTECO, quien condujo las intervenciones hacia la identificación de desafíos comunes y la generación de propuestas técnicas relacionadas con la gestión sostenible de los recursos hídricos y los ecosistemas de la zona.

Por parte de UTECO se destacó la importancia de que la academia continúe promoviendo espacios de vinculación entre las instituciones públicas, el sector privado, los usuarios del agua y las organizaciones de la sociedad, con el propósito de generar debates sustentados en evidencia y contribuir a la búsqueda de soluciones para los desafíos de la región.

La Mesa del Agua de la Presa de Hatillo, cuya continuidad quedó formalmente confirmada con la participación de las organizaciones presentes, representa así un paso concreto para mantener abierto el diálogo y avanzar hacia un estudio integral que permita formular propuestas consensuadas para la gestión del embalse de Hatillo y sus recursos hídricos.