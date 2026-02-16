Univisión impulsa el talento dominicano con Taína Pimentel como figura clave del reality “Apostarías por mí”

Bartolo García

La dominicana Taína Pimentel continúa ampliando su proyección internacional con una participación que ha causado sensación en el reality show “Apostarías por mí”, una producción de alto impacto transmitida en México, Estados Unidos y diversos países de Latinoamérica.

El programa, aunque se graba en escenarios de Brasil, forma parte de la apuesta de Univisión por formatos innovadores que conecten con el público hispano y generen emoción, competencia y entretenimiento en cada episodio.

“Apostarías por mí” reúne a varias parejas que deben enfrentar exigentes pruebas físicas y emocionales, mientras el resto de los participantes apuesta sobre si lograrán cumplir los desafíos, poniendo en juego estrategia, confianza y resistencia.

Desde su llegada al reality, Taína provocó un giro inesperado en la dinámica del programa al ingresar como infiltrada del anfitrión de la villa, alterando alianzas y cambiando el rumbo de la competencia.

Su participación no solo sorprendió a los concursantes, sino que también generó gran conversación en redes sociales, donde los seguidores comentan cada movimiento y reto superado.

Acompañada por su pareja sentimental, el reconocido cantante mexicano Lupillo Rivera, ambos se han convertido en una de las duplas más comentadas del reality.

La química, complicidad y fortaleza emocional de la pareja los ha posicionado como protagonistas dentro del programa, captando la atención del público semana tras semana.

Muchos espectadores destacan la actitud firme y estratégica de Taína, quien ha sabido adaptarse rápidamente a los retos, demostrando carácter y determinación en cada prueba.

El reality puede disfrutarse a través de la plataforma digital ViX, donde está disponible para audiencias de México, Estados Unidos y toda Latinoamérica.

Esta visibilidad internacional marca un paso importante en la carrera de la dominicana, consolidándola como una figura emergente dentro del entretenimiento televisivo.

Su presencia en un formato de alcance continental refuerza el posicionamiento del talento dominicano en producciones de gran nivel y proyección global.

Seguidores de distintos países han manifestado su apoyo utilizando hashtags dedicados a la pareja, convirtiéndolos en tendencia en diversas plataformas digitales.

Con cada episodio, Taína Pimentel demuestra que la disciplina, autenticidad y carisma pueden abrir puertas en escenarios internacionales altamente competitivos.

Su participación en “Apostarías por mí” no solo representa un logro personal, sino también un motivo de orgullo para la República Dominicana en el mundo del espectáculo.

En definitiva, la dominicana continúa dejando huella en la televisión internacional, proyectando su talento y llevando el nombre del país a nuevas audiencias.

