Unión Médica y Universidad de Miami llevan jornada de salud al municipio de Jánico

La Clínica Universitaria Unión Médica del Norte realizó un operativo médico en el municipio de Jánico, en colaboración con la Universidad de Miami, como parte de las actividades que celebran una década de intercambio académico y cooperación en el área de la salud.

La jornada médica se desarrolló con el propósito de fortalecer la atención sanitaria en comunidades del interior del país, mediante consultas especializadas y evaluaciones clínicas dirigidas a personas que requieren atención médica.

En representación de la Universidad de Miami participaron los doctores Johis Ortega, Juan González y Nicol Crenshaw, quienes estuvieron acompañados por un equipo de enfermeras del programa de Enfermería de Práctica Avanzada (ARNP) de esa institución académica.

Por parte de Unión Médica integraron el equipo los doctores Derys Valerio, Daniel Rivera, especialista en cardiología; Francis Fajardo, intensivista; y la doctora Claudia Rodríguez, internista, quien facilitó la identificación de las necesidades de la comunidad y el acceso a los pacientes.

Asimismo, participaron los residentes de Medicina Interna de Unión Médica, los doctores Rocío Checo, Carolina Peña y Francisco Gutiérrez, quienes colaboraron en las evaluaciones médicas y el seguimiento de los pacientes atendidos.

Durante el operativo se ofrecieron consultas especializadas en cardiología y medicina interna, además de la realización de electrocardiogramas y ecocardiogramas, lo que permitió brindar atención médica integral a más de 100 personas de la comunidad.

La iniciativa contó además con el apoyo de la Fundación de Ayuda Procomunal, que aportó camillas y otros insumos necesarios para la evaluación clínica de los pacientes, mientras que la empresa CARDIOTECH suministró medicamentos para los beneficiarios de la jornada.

Con este tipo de actividades, Unión Médica y la Universidad de Miami reafirman su compromiso con la responsabilidad social, la formación médica y la mejora de la atención sanitaria en comunidades vulnerables, promoviendo acciones conjuntas que contribuyan a elevar la calidad de vida de la población.

Con información de Félix Parra

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