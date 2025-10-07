Unión Médica renueva su Consejo de Administración y designa nuevos coordinadores de áreas

Bartolo García

Santiago, RD. – La Clínica Universitaria Unión Médica del Norte celebró la elección y juramentación de sus nuevos miembros del Consejo de Administración, así como de la dirección médica y coordinadores de áreas, quienes asumirán funciones durante el período 2025-2028.

En el acto, fue ratificado como presidente del Consejo el doctor Julián Sued, quien agradeció la confianza depositada en su gestión y reafirmó su compromiso de seguir impulsando a Unión Médica como un referente nacional en servicios de salud.

El Consejo de Administración quedó conformado además por el doctor Fausto Hernández, como vicepresidente; la doctora Javiela Tejada, secretaria; y el doctor Marino Pérez, tesorero.

Asimismo, fueron designados como vocales los doctores Natalia García, Luis Bergés, Humberto Lizardo, Rafael Ulerio y Julio Gonell, quienes acompañarán la gestión en el desarrollo estratégico de la institución.

La doctora Carolina Almánzar fue juramentada como nueva directora médica, cargo desde el cual tendrá la responsabilidad de velar por la calidad asistencial, la gestión hospitalaria y la innovación en los procesos clínicos.

Durante la ceremonia, se presentaron también los nuevos coordinadores de áreas médicas. El doctor Emil Sued fue nombrado subdirector Clínico; el doctor Pascual Báez Alemán, subdirector Ginecológico; el doctor Jiménez Bloise, subdirector de Cirugía; y la doctora Yamilka Canahuate, subdirectora de Pediatría.

Otros nombramientos incluyeron al doctor Félix Fernández como encargado de parqueo; el doctor Omar González, coordinador de Cirugía Torre C; y el doctor Pedro Pérez, en Gobernanza de la misma torre.

En el área de farmacia fue designado el doctor Juan Espaillat, mientras que en Enfermería compartirán responsabilidades el doctor Omar González y la doctora Airliny Rodríguez. En Medicina Internacional, el doctor Julio Gonell asumirá la coordinación.

El doctor Rafael Ulerio encabezará la coordinación de Tecnologías de la Información (TI), mientras que el doctor Pedro Pérez asumirá la coordinación de Morbilidad Materna. La doctora Gloria Azcona fue nombrada coordinadora de Hemodiálisis y la doctora María Javiela Tejada, en Hemato-oncología y Trasplante.

En el área de emergencias, la coordinación estará a cargo del doctor Pedro Estrella. La doctora Milcy Contreras fue designada coordinadora de Cuidados Intensivos, mientras que la doctora Eridania Núñez asumirá la de Cuidados Intensivos Neonatales.

De igual forma, la doctora Criselys Alcántara fue nombrada coordinadora de Cuidados Intensivos Pediátricos, reforzando el enfoque especializado en atención crítica infantil de la clínica.

En el ámbito académico, la doctora Verónica Lockward asumirá la Gerencia de Enseñanza, contribuyendo a la formación de nuevas generaciones de profesionales de la salud en la institución.

La renovación del Consejo y la integración de los nuevos coordinadores fueron resaltadas como un paso clave en la consolidación de Unión Médica como clínica universitaria, fortaleciendo su capacidad de gestión, atención y enseñanza en beneficio de los pacientes y de la sociedad dominicana.

