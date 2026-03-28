UNICARIBE impulsa presencia global de RD en foro educativo internacional en Washington

Bartolo García

WASHINGTON D.C.– La Universidad del Caribe (UNICARIBE) continúa consolidando su proyección internacional al participar en el World Skills Week 2026, uno de los principales encuentros globales sobre educación y desarrollo de habilidades.

La delegación estuvo encabezada por el doctor José Alejandro Aybar M., junto a la licenciada Shahily Pimentel, quienes representaron a la institución en este importante escenario celebrado en la capital estadounidense.

Durante el evento, sostuvieron un encuentro estratégico con Nunzio Quacquarelli, en el que se abordaron iniciativas para fortalecer la presencia de la República Dominicana en el ámbito académico internacional.

En ese contexto, se destacó la visión del presidente Luis Abinader de posicionar al país como un destino competitivo para la educación superior a nivel global.

En el marco del magno evento educativo, Patrick Brothers, miembro del consejo y director ejecutivo de QS, mientras saluda a la delegación de la Universidad del Caribe, UNICARIBE, representada por el doctor José Alejandro Aybar M, canciller y la licenciada Shahily Pimentel, vicepresidenta del Consejo de la Fundación Educativa del Caribe durante el encuentro en Washington, DC.

Como resultado de estas conversaciones, se proyecta una visita oficial de representantes de QS al país, con el objetivo de establecer alianzas y coordinar acciones con autoridades educativas dominicanas.

El World Skills Week 2026 reunió a importantes líderes del sector educativo internacional, quienes analizaron las tendencias emergentes en la transformación de los modelos educativos y las habilidades requeridas en el mercado laboral.

Entre los participantes destacaron ejecutivos de QS y representantes de universidades de alto prestigio, consolidando el evento como un espacio clave para el intercambio de conocimientos y experiencias.

La participación de UNICARIBE en este foro reafirma su compromiso con la innovación, la excelencia académica y la internacionalización, fortaleciendo su rol en el desarrollo del sistema educativo dominicano.