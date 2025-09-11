UNAPEC impulsa reflexión sobre creación del Ministerio de Justicia

Bartolo García

Santo Domingo, RD. — La Universidad APEC (UNAPEC), a través de su Facultad de Humanidades y Derecho, encabezó el conversatorio “El Ministerio de Justicia en el marco institucional dominicano”, en el cual se debatió sobre el impacto y los desafíos que implicaría la creación de esta nueva entidad estatal.

El encuentro contó con la participación del doctor Antoliano Peralta Romero, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, y del licenciado Alejandro Moscoso Segarra, decano de la Facultad de Humanidades y Derecho. La actividad formó parte de la agenda conmemorativa del 60 aniversario de UNAPEC, reafirmando la misión del centro académico de servir como espacio de análisis y reflexión crítica.

En sus palabras de bienvenida, Álvaro Sousa, vicepresidente de la Junta de Directores del Grupo APEC, destacó que como academia corresponde propiciar espacios de diálogo donde se analicen, con rigor, las ventajas y desventajas de iniciativas como esta, para que la sociedad y la comunidad educativa puedan ponderar con criterio lo mejor para la nación.

Durante su ponencia, el doctor Antoliano Peralta subrayó que la implementación del Ministerio de Justicia supondrá un gran reto, pues “todas las leyes, especialmente las más importantes, hasta que no empiezan a aplicarse, no se conocen sus debilidades”.

En ese sentido, instó a la comunidad académica y jurídica a acompañar el proceso de transición, convencido de que la creación del ministerio será un paso firme hacia la modernización y consolidación del marco institucional dominicano.

Peralta recordó que el Ministerio de Justicia no es una idea novedosa, ya que sus orígenes se remontan a la primera Constitución dominicana de 1844. Explicó que la institución existió en diferentes períodos históricos hasta desaparecer en 1964, y que su regreso obedece a la necesidad de fortalecer el sistema legal y eficientizar la administración de justicia.

El jurista señaló que, aunque algunos sectores consideran que el sistema puede seguir funcionando con la estructura actual, esta visión es minoritaria. Explicó que el proyecto de ley fue discutido ampliamente con escuelas de Derecho, la Suprema Corte de Justicia, el Defensor del Pueblo, gremios empresariales, Participación Ciudadana y otros actores del sistema, logrando un consenso significativo.

Entre las atribuciones del futuro ministerio, mencionó la representación legal del Estado en conflictos nacionales e internacionales (exceptuando los casos penales), la coordinación del sistema penitenciario, la regulación de las ONG y la participación en políticas de prevención del crimen. Cada área estará dirigida por un viceministerio especializado, lo que garantizará mayor control y seguimiento.

Por su parte, el decano Alejandro Moscoso Segarra recordó que ya en el pasado había advertido sobre la necesidad de este órgano estatal. Citó fragmentos de un artículo suyo en el Listín Diario donde resaltaba que la figura estaba contemplada desde 1844 y que en 2005 presentó un anteproyecto de ley para una Secretaría de Justicia.

Asimismo, Moscoso Segarra señaló que la propuesta actual retoma planteamientos hechos anteriormente y responde a la visión del presidente Luis Abinader, quien ha defendido separar de la Procuraduría General funciones que no son propias de ese órgano, como la política penitenciaria, la coordinación de la Defensa Pública, la representación internacional y la política criminal del Estado.

El conversatorio dejó claro que la creación del Ministerio de Justicia no responde solo a una coyuntura política, sino a un debate histórico que busca consolidar la independencia judicial, fortalecer la democracia y garantizar mayor transparencia en la administración pública.

La actividad fue encabezada por el rector de UNAPEC, licenciado Erik Pérez Vega, y reunió a juristas, docentes, académicos, colaboradores y estudiantes interesados en conocer a fondo el alcance de la nueva propuesta legal.

Entre los asistentes destacados figuraron Fernando Langa, expresidente del Consejo de Pasados Presidentes de UNAPEC; Wilson Gómez, presidente del Instituto Duartiano; la licenciada Rosa Luisa Fernández, directora de la Escuela de Derecho; Robinson Peña, secretario de la Junta de Directores de UNAPEC; y el ingeniero José Antonio Gil, decano de Vinculación y Emprendimiento.

Con este encuentro, UNAPEC reafirmó su rol como centro de pensamiento y de debate plural, comprometido con la construcción de un país más justo, moderno y democrático, donde la educación y el análisis académico aporten a los grandes desafíos nacionales.