Una película francesa se lleva la Palma de Oro de Cannes 2023

“Anatomie d’une chute”, de la directora Justine Triet, obtuvo el premio mayor del festival. También triunfaron “The Zone of interest”, del británico Jonhatan Glazer, la actriz turca Merve Dizdar y el actor japonés Koji Yakusho

La 76ª edición del Festival de Cannes ha finalizado con la entrega de premios donde la actriz Chiara Mastroianni fue la maestra de ceremonias. La gala de clausura contó con presentadores de la talla de como Quentin Tarantino y Jane Fonda, encargada de entregar la Palma de Oro.

El máximo galardón de Cannes fue para Anatomía de una caída, de Justine Triet. La cineasta francesa es la tercera directora que gana la Palma de Oro, después de Jane Campion (El piano, 1993) y Julia Ducournau (Titane, 2021). Este drama se centra en la historia de una mujer que es la principal sospechosa del asesinato de su marido, y su hijo ciego se enfrenta a un dilema de ser el único testigo de este trágico hecho.

