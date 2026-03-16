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“Una batalla tras otra” domina la noche y lidera los premios de la Academia

La película de Paul Thomas Anderson conquista seis estatuillas en una ceremonia marcada por el espectáculo y pocas referencias a la actualidad
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Una batalla tras otra gana el duelo de los Oscar con seis premios en una gala ajena a la politica y a la guerra
El equipo de 'Una batalla tras otra', con el director Paul Thomas Anderson (segundo por la derecha), posa con sus estatuillas. Foto: Mike Blake (Reuters) | Vídeo: Reuters

Bartolo García

La edición número 98 de los Premios Oscar dejó como gran triunfadora de la noche a la película Una batalla tras otra, que se alzó con seis estatuillas y se convirtió en la producción más premiada de la gala celebrada en Hollywood.

El filme dirigido por Paul Thomas Anderson logró imponerse en la categoría de Mejor Película, además de obtener reconocimientos en otros apartados importantes, consolidándose como la gran protagonista de la ceremonia.

En la competencia también destacaron las producciones Los pecadores, que obtuvo cuatro premios durante la velada, y Frankenstein, que consiguió tres galardones en distintas categorías técnicas y artísticas.

La ceremonia comenzó con una apertura cargada de humor protagonizada por el comediante Conan O’Brien, quien realizó una parodia recorriendo escenas icónicas de varias de las películas nominadas.

A lo largo de la gala se vivieron momentos de emoción, discursos de agradecimiento y homenajes a figuras influyentes del cine que han marcado la historia de la industria cinematográfica.

A diferencia de otras ediciones recientes, la ceremonia se caracterizó por mantener un tono más centrado en el cine y el entretenimiento, con pocas referencias a conflictos políticos o a la situación internacional.

La alfombra roja también captó la atención de la audiencia con los atuendos más elegantes y llamativos de las estrellas de Hollywood, convirtiéndose una vez más en uno de los momentos más esperados del evento.

Entre los momentos más emotivos destacó el tradicional segmento In Memoriam, dedicado a recordar a personalidades del cine que fallecieron recientemente y que dejaron una huella importante en la industria.

Durante este homenaje se recordó a figuras emblemáticas como Rob Reiner y Robert Redford, cuyas trayectorias han influido profundamente en generaciones de artistas y espectadores.

En contraste, la producción española Sirât no logró obtener premios durante la ceremonia, pese a haber generado expectativas entre críticos y seguidores del cine europeo.

La 98° edición de los Premios Oscar reafirmó así el protagonismo del cine internacional y el talento creativo de la industria, en una gala que celebró el arte cinematográfico y reconoció a las producciones más destacadas del último año.

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