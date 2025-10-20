Ulises Rodríguez: un alcalde que impulsa la transformación integral de Santiago

Con visión, cercanía y gestión eficiente, el alcalde ha consolidado una administración moderna que fortalece la infraestructura, la seguridad y la confianza empresarial en la ciudad corazón

Por Norberto Rubio

SANTIAGO, R.D.– Sí, un alcalde transformador, así se define la gestión de Ulises Rodríguez, quien desde su llegada a la Corporación Edilicia ha generado un ambiente de armonía y colaboración entre los distintos sectores sociales, empresariales y productivos de la ciudad. Su liderazgo ha impulsado una nueva etapa de desarrollo para Santiago, marcada por la eficiencia, la innovación y la visión de futuro.

Desde el inicio de su administración, Ulises ha demostrado que la gestión municipal puede ser sinónimo de progreso. Con una agenda clara y un enfoque inclusivo, ha logrado establecer acuerdos interinstitucionales que buscan convertir a Santiago en una de las ciudades más seguras, inteligentes y productivas del Caribe, alineando los esfuerzos del sector público y privado.

Gracias a la visión conjunta del presidente Luis Abinader y la buena administración del alcalde, Santiago cuenta hoy con infraestructuras modernas, una mayor oferta de servicios públicos y un notable incremento en las oportunidades económicas. Esto ha generado un impacto directo en los niveles de ingreso y movilidad social de la población, que percibe una ciudad más próspera y organizada.

El proceso de revitalización urbana ha sido uno de los pilares más visibles de esta gestión. El centro histórico, corazón cultural y comercial de la ciudad, luce completamente renovado, con calles emblemáticas como la Del Sol y la Benito Monción remodeladas y libres de cables aéreos, lo que mejora la estética urbana y la seguridad.

Otro de los ejes clave ha sido el presupuesto participativo, mediante el cual se ha logrado una inversión sin precedentes en el deporte comunitario, con la entrega de casas clubes, parques y centros de protección animal, fortaleciendo la cohesión social y el sentido de pertenencia de los ciudadanos.

En materia de seguridad, la alcaldía ha impulsado un plan de iluminación en puntos estratégicos, logrando reducir la percepción de inseguridad y generando confianza para la inversión privada. Este esfuerzo ha sido acompañado por una participación activa del empresariado local, nacional e internacional, que ha apostado por Santiago como un destino atractivo para nuevos proyectos.

De igual forma, la gestión de Rodríguez ha implementado planes integrales de limpieza, recolección y reciclaje, que han permitido eliminar vertederos improvisados y recuperar numerosos espacios públicos para el disfrute ciudadano, contribuyendo así al embellecimiento y sostenibilidad del entorno urbano.

Más allá de las obras, Ulises se ha caracterizado por ser un alcalde cercano y comprometido, que mantiene un contacto directo con las comunidades, escuchando las necesidades y trabajando mano a mano con el pueblo. Su estilo de liderazgo ha reforzado el vínculo entre la alcaldía y la ciudadanía, impulsando una gestión participativa y transparente.

La afinidad y coordinación con el presidente Luis Abinader ha sido otro de los factores clave del éxito de su administración. Fruto de esa relación, se han anunciado importantes intervenciones urbanas, como la rehabilitación del Hospedaje Yaque y la renovación del área conocida como Nueva York Chiquito, proyectos que prometen seguir transformando el rostro de Santiago.

Durante décadas, la ciudad estuvo privada de muchas obras por el desinterés de gestiones pasadas. Hoy, con Ulises Rodríguez al frente, Santiago ha recuperado su protagonismo como centro de desarrollo y motor económico del Cibao, con proyectos que reflejan una visión moderna y una administración comprometida con el bienestar colectivo.

Entre los logros más destacados se encuentra también la reactivación de la Oficina de la Mujer, el Departamento de Cultura y el Departamento de Deportes, fortaleciendo áreas sociales que habían estado relegadas y devolviendo dinamismo a la gestión municipal.

En términos de conectividad, el alcalde ha trabajado para mejorar la red vial y optimizar la movilidad urbana, garantizando una ciudad más limpia, ordenada y funcional. Ha sabido aunar esfuerzos con el Gobierno central y el sector empresarial, creando una sinergia que se traduce en crecimiento y confianza.

Hoy, Santiago muestra un rostro distinto. La Ciudad Corazón avanza con nuevos complejos habitacionales, torres modernas, plazas comerciales y restaurantes, evidenciando la confianza del sector productivo y de los inversionistas en una gestión que ha devuelto la esperanza, la eficiencia y el orgullo a sus ciudadanos.

#eljacaguero #SantiagoRD #UlisesRodríguez #AlcaldeTransformador #GobiernoLocal #LuisAbinader #DesarrolloUrbano #CiudadCorazón