Ulises Rodríguez convoca a vivir los valores de Duarte desde la gestión pública y la ciudadanía

Bartolo García

Santiago de los Caballeros.– El alcalde Ulises Rodríguez encabezó el acto conmemorativo por el 213 aniversario del natalicio de Juan Pablo Duarte, al definir la fecha como sagrada para la historia nacional y propicia para renovar el compromiso cívico de los dominicanos.

Durante su discurso, el ejecutivo municipal destacó que Duarte no solo concibió una República libre e independiente, sino una nación cimentada en la dignidad humana, la educación, la justicia social y el respeto al bien común, valores que —dijo— deben guiar la acción pública contemporánea.

Rodríguez afirmó que el pensamiento duartiano sigue siendo una brújula ética para quienes sirven desde la función pública, al recordar que la autoridad solo es legítima cuando se ejerce con apego a la ley, transparencia y vocación de servicio.

Desde la Ciudad Corazón, el alcalde rindió homenaje a un dominicano ejemplar que enseñó que la patria se construye día a día, con responsabilidades compartidas entre el Estado y la ciudadanía, y con un compromiso permanente con el interés colectivo.

Señaló que Duarte legó una visión de país donde el Estado existe para servir al ciudadano, donde la ley prevalece sobre la arbitrariedad y donde el progreso solo es auténtico cuando se comparte de manera equitativa.

En ese contexto, Rodríguez aseguró que su gestión municipal se inspira en los principios duartianos, impulsando una ciudad más ordenada, limpia y humana, con énfasis en la educación, la cultura y la participación ciudadana como ejes del desarrollo sostenible.

Al reflexionar sobre la vigencia del ideario del Patricio en 2026, sostuvo que hablar de Duarte es hablar de institucionalidad, soberanía y oportunidades reales para la gente, con especial atención al rol transformador de la juventud.

El alcalde valoró la participación de estudiantes y jóvenes en los actos conmemorativos, subrayando la importancia de que conozcan y comprendan la vida y obra de Duarte como base para una ciudadanía crítica y comprometida.

“El verdadero patriotismo se demuestra con acciones concretas que mejoran la calidad de vida de nuestra gente”, expresó Rodríguez, al exhortar a estudiar el sacrificio personal y familiar del Patricio y su convicción sobre la educación como herramienta de libertad.

Asimismo, destacó que honrar a Duarte implica fortalecer el civismo, respetar las normas y promover la convivencia pacífica como fundamentos de una sociedad justa y solidaria.

Rodríguez asumió con humildad y firmeza el deber de traducir el legado duartiano en políticas públicas que generen bienestar, reduzcan desigualdades y consoliden la confianza ciudadana en las instituciones.

Llamó a que la conmemoración trascienda el acto protocolar y se convierta en un compromiso cotidiano con la democracia, la unidad nacional y la defensa de las libertades públicas.

“La democracia nunca se termina de construir; hay que cuidarla y mejorarla cada día”, subrayó el alcalde, al invitar a los santiagueros a ejercer una ciudadanía activa y responsable.

El acto concluyó con un mensaje de esperanza y responsabilidad compartida, reafirmando que el mejor homenaje a Juan Pablo Duarte es vivir sus valores con coherencia, servicio y compromiso ciudadano.