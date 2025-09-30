Ulises Rodríguez anuncia detalles del nuevo Hospedaje Yaque en Santiago

Bartolo García

Santiago de los Caballeros. – El alcalde Ulises Rodríguez presentó este lunes los pormenores del proyecto de construcción del Hospedaje Yaque, una obra que promete transformar uno de los espacios más tradicionales de la ciudad y que representa una inversión de 470 millones de pesos.

Durante su intervención, Rodríguez explicó que el proyecto será sometido a un proceso de licitación en las próximas cuatro semanas, subrayando que todo se hará con estricta transparencia y se publicará en la página oficial del ayuntamiento.

La propuesta contempla levantar un edificio de tres niveles, diseñado especialmente para reubicar a los comerciantes y vendedores que actualmente operan en las áreas externas, generando obstrucciones en las vías de acceso.

“Con este proyecto vamos a garantizar espacios suficientes para todos los que hoy operan en el entorno. Queremos que el nuevo Hospedaje Yaque sea un centro digno, moderno y seguro para comerciantes y visitantes”, expresó el edil.

El alcalde destacó que la iniciativa no solo persigue modernizar la infraestructura, sino también dignificar la actividad comercial, creando un espacio que combine seguridad, orden y oportunidades de crecimiento económico.

En línea con lo planteado por el presidente Luis Abinader, Rodríguez afirmó que se han sostenido reuniones con los diferentes sectores que interactúan en la zona. Estos incluyen vendedores informales, comerciantes establecidos y dueños de negocios tradicionales con décadas de historia en el lugar.

El diálogo, explicó, será clave para lograr un consenso que permita que el proyecto avance con el apoyo de todos los involucrados y que la transición hacia el nuevo espacio sea ordenada y justa.

“Este proceso debe ser inclusivo y participativo. Queremos escuchar a todos y trabajar con ellos para garantizar que el Hospedaje Yaque responda a las necesidades de la comunidad”, indicó Rodríguez.

La obra tendrá un impacto significativo en la movilidad urbana, ya que permitirá liberar calles y aceras actualmente ocupadas, mejorando la circulación de vehículos y peatones en una de las zonas más concurridas de la ciudad.

Además, el proyecto está pensado para convertirse en un punto de atracción comercial y social, lo que generará mayores beneficios económicos tanto para los comerciantes como para la ciudad en general.

Rodríguez señaló que se trata de una intervención urbana de gran importancia, pues busca equilibrar las dinámicas del comercio popular con el ordenamiento de la ciudad, respetando las tradiciones pero impulsando la modernidad.

Los anuncios se realizaron en el marco de la jornada “La Semanal con la Prensa”, encabezada por el presidente Luis Abinader, que en esta ocasión tuvo como sede a la ciudad de Santiago de los Caballeros.

La presencia del mandatario respaldó el compromiso de las autoridades con este proyecto, considerado como uno de los más relevantes dentro de la agenda de desarrollo urbano y económico de la región Norte.

Con la presentación oficial, la alcaldía marca el inicio de un proceso que podría transformar de manera definitiva la historia del Hospedaje Yaque y su papel en la vida comercial de Santiago.

