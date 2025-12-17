Uepa Tickets abre la venta para los juegos históricos del Clásico Mundial en Santo Domingo

Bartolo García

Uepa Tickets anunció que este jueves 18 de diciembre iniciará la venta oficial de las boletas para los World Baseball Classic Santo Domingo Exhibition Games, una serie de dos partidos de exhibición que marcarán un hito en la historia del béisbol dominicano.

Los encuentros se celebrarán los días 3 y 4 de marzo de 2026 en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, donde la Selección Nacional de la República Dominicana se enfrentará a los Tigres de Detroit, organización perteneciente a las Grandes Ligas.

Será la primera vez que el conjunto dominicano reciba en casa a un equipo de la MLB, un acontecimiento sin precedentes que forma parte de la antesala oficial del Clásico Mundial de Béisbol 2026.

La confirmación de esta histórica serie fue anunciada por la Major League Baseball (MLB), destacando el alto interés que ha generado entre fanáticos, jugadores y dirigentes del béisbol tanto a nivel local como internacional.

Según explicó la MLB, la realización de estos partidos fue posible gracias a la colaboración entre el comisionado Robert D. Manfred, Jr., el gerente general del equipo dominicano, Nelson Cruz, y el presidente de la República, Luis Abinader.

Este esfuerzo conjunto permitió traer al país un evento que no solo fortalece el prestigio del béisbol dominicano, sino que también consolida a Santo Domingo como escenario de grandes citas deportivas internacionales.

El director general del Grupo Uepa, Gabriel Alma, expresó el entusiasmo de la empresa por formar parte de un acontecimiento tan significativo para el deporte nacional.

“Nos llena de entusiasmo formar parte de un momento tan importante para el béisbol dominicano. Estamos preparados para una alta demanda desde el primer día de venta”, afirmó Alma.

Destacó que la pasión y el respaldo de los fanáticos reflejan el profundo arraigo del béisbol en la cultura dominicana y el impacto que tendrá esta serie de exhibición.

Además del atractivo deportivo, los partidos tendrán un componente solidario, ya que la MLB y Uepa Tickets realizarán una donación a la Cruz Roja Dominicana.

La contribución será realizada en memoria de las víctimas de la tragedia del 8 de abril de 2025, reafirmando el compromiso social del evento y de las entidades organizadoras.

Las boletas estarán disponibles a partir de las 10:00 de la mañana del jueves 18 de diciembre, tanto en la plataforma digital uepatickets.com como en los puntos de venta autorizados a nivel nacional.

Uepa Tickets recomendó a los fanáticos adquirir sus entradas con antelación debido a la alta expectativa que rodea esta serie histórica.

Estos partidos marcarán el inicio del camino de la Selección Dominicana hacia el Clásico Mundial de Béisbol 2026, torneo en el que el equipo debutará el 6 de marzo frente a Nicaragua.

Con esta serie de exhibición, Santo Domingo se prepara para vivir una experiencia deportiva sin precedentes, reafirmando su pasión por el béisbol y su papel protagónico en el escenario internacional.