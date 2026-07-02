UASD Santiago resalta el legado cultural del Taller Literario Virgilio Díaz Grullón en su 32 aniversario

Bartolo García

La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Recinto Santiago, conmemoró el 32 aniversario del Taller Literario Virgilio Díaz Grullón con un acto de reconocimiento a destacadas personalidades e instituciones que han contribuido al fortalecimiento de la literatura y la cultura dominicana. La actividad, celebrada en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias de la Salud, reunió a escritores, docentes, estudiantes e invitados en una jornada dedicada al arte y la promoción de las letras.

Durante las palabras de bienvenida, el director general del recinto, Juan Arias Fuentes, destacó la permanencia del taller durante más de tres décadas y reiteró el respaldo que la institución ha brindado a esta iniciativa desde 2022. Señaló que la cultura constituye un pilar fundamental para preservar la identidad de los pueblos y fortalecer la conciencia colectiva, al tiempo que reconoció el trabajo del maestro Energirdo Peña y de los integrantes del taller por mantener viva esta tradición.

La vicerrectora de Extensión, Rosalía Sosa Pérez, afirmó que la celebración representa mucho más que un aniversario, ya que simboliza la continuidad de un espacio dedicado a fomentar el amor por la literatura, el pensamiento crítico y la sensibilidad humana. Asimismo, resaltó que el Taller Literario Virgilio Díaz Grullón ha contribuido a la formación de escritores, lectores y promotores culturales comprometidos con el desarrollo del país.

En el discurso central, el director del taller, Energirdo Peña, recordó que la iniciativa fue fundada en julio de 1994 con la presencia del escritor Virgilio Díaz Grullón. Destacó que, a pesar de los desafíos enfrentados durante estos años, el proyecto ha permanecido activo gracias al compromiso de quienes creen en la literatura como una herramienta de formación humana, transformación social y fortalecimiento de la ciudadanía.

Durante la ceremonia fueron reconocidos José Enrique García, quien recibió el Mérito Virgilio Díaz Grullón; Ramón Saba, con la Distinción Cultural Narciso González; el Archivo General de la Nación como institución cultural; el Grupo de Mujeres Roca y Tinta, además del joven escritor Adelso Reinoso. También fueron distinguidos Rosalía Sosa Pérez y Juan Arias Fuentes por el respaldo ofrecido al Taller Literario en los últimos años.

En representación de los homenajeados, José Enrique García agradeció el reconocimiento recibido y expresó su satisfacción por el gesto de la universidad, calificándolo como un honor inesperado y significativo. La actividad concluyó con un llamado a continuar fortaleciendo los espacios dedicados a la creación literaria y reafirmó el compromiso de la UASD Recinto Santiago con la promoción de la cultura, consolidando al Taller Literario Virgilio Díaz Grullón como uno de los principales referentes culturales de la región Norte y de la República Dominicana.