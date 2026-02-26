BARAHONA: En el marco de la celebración este jueves del 56 aniversario de la fundación de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) Recinto Barahona, el maestro Ramón López Ynoa, candidato a la Subdirección Académica, extiende su más cálido y sincero saludo a toda la comunidad universitaria.

Hoy, al conmemorar 56 años de historia desde aquel 26 de febrero de 1970, celebramos el legado de excelencia, compromiso y servicio que ha caracterizado a esta institución. La UASD Recinto Barahona ha sido, y continúa siendo, un faro de conocimiento y oportunidades para la región sur y para todo el país.

López Ynoa expresó que, en este significativo aniversario, deseo expresar mi profunda admiración por la trayectoria de la UASD Recinto Barahona y por el invaluable aporte que realiza a la formación de profesionales íntegros y ciudadanos comprometidos con el desarrollo de la región Enriquillo y la República Dominicana.

“Como candidato a la Subdirección Académica, mi visión se alinea con la continuidad y el fortalecimiento de los principios que han hecho grande a nuestra universidad. Mi propuesta busca impulsar una gestión académica moderna, innovadora y participativa, que responda a las demandas del siglo XXI y que potencie aún más la calidad de nuestros programas de estudio, la investigación científica y la extensión universitaria”, subrayó López Ynoa.

“Estoy convencido de que, trabajando juntos, podemos llevar a la UASD Recinto Barahona a nuevas alturas, asegurando que siga siendo un referente de excelencia académica e impacto social para las futuras generaciones”, añadió.

“Agradezco la oportunidad de servir a esta casa de estudios y renuevo mi compromiso de trabajar arduamente por el bienestar y el progreso académico de todos los que formamos parte de la UASD Recinto Barahona”, agrego.

Los 56 años de la UASD Recinto Barahona son de conocimientos que trascienden fronteras, son un testimonio vivo del esfuerzo incansable de generaciones de docentes, estudiantes y personal administrativo que han dedicado su vida a la noble tarea de la educación superior. La Excelencia Académica e Impacto Social no son solo lemas, sino pilares que guían el quehacer diario de nuestro recinto.