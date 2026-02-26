UASD publica obra sobre los desafíos y la ética en la profesión del psicólogo

La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) auspició la puesta en circulación del libro “La Profesión del Psicólogo”, de la autoría del maestro y catedrático Carlos Hernández, obra que aporta una reflexión profunda sobre la formación, la ética y el compromiso social del profesional de la conducta.

El acto, celebrado en el Paraninfo de la Facultad de Humanidades, estuvo encabezado por el vicerrector de Investigación y Postgrado, maestro Radhamés Silverio, junto al decano de esa unidad académica, maestro Gerardo Roa Ogando.

Durante su intervención, Roa Ogando valoró la obra como un aporte significativo a la producción intelectual y al fortalecimiento de la formación profesional en el campo de la psicología.

“Este libro es un verdadero hijo intelectual, fruto de años de investigación del doctor Carlos Hernández, uno de los investigadores más proactivos de nuestra facultad”, expresó.

El decano señaló además que la publicación constituye un insumo académico que contribuirá al fortalecimiento del perfil del psicólogo y a la reflexión sobre los desafíos actuales en materia de salud mental.

De su lado, el autor explicó que el texto está estructurado en 13 temas esenciales para el ejercicio responsable de la disciplina. “El aporte de este libro es preventivo y formativo, porque ofrece herramientas para que los futuros profesionales puedan ejercer con responsabilidad y reflexionar sobre su propia salud mental”, afirmó Hernández.

Subrayó que la obra invita a trascender los contenidos tradicionales del pensum, integrando la ética y la escucha terapéutica como competencias claves.

Hernández concluyó haciendo un llamado a fortalecer la atención a la salud mental en la República Dominicana, resaltando el rol del Estado y la importancia de la actualización constante en la carrera.

Al evento asistieron destacadas autoridades, entre ellas el director general de Planificación y Desarrollo Institucional (DIGEPLANDI), maestro Noel de la Rosa; el director de la Escuela de Filosofía, maestro Eulogio Silverio; el director de Postgrado de Humanidades, maestro Francisco Acosta, y el Profesor Meritísimo y embajador, Norberto Soto.

También estuvieron presentes, los ex decanos Alexis Martínez y Rosell Fernández; la ex directora de la Escuela de Psicología, maestra Ana Jacqueline Ureña, y el maestro Jorge Morillo, quien estuvo a cargo la presentación del libro, junto a una nutrida delegación de docentes y estudiantes.