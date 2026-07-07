UASD junto a la AECID, la ACPP y Profamilia gradúan a 32 profesionales en Diplomado en Derechos Humanos de las Mujeres

La Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas (FCJP) de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), a través de su Observatorio de Políticas Públicas, junto a Profamilia, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y la Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP), celebraron el acto de graduación del Diplomado en Políticas Públicas y Derechos Humanos de las Mujeres: Garantías para la Igualdad Sustantiva, una iniciativa académica orientada a fortalecer las capacidades de profesionales en materia de derechos humanos, igualdad de género y formulación de políticas públicas.

Durante su intervención, el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, maestro Héctor Pereyra, destacó el compromiso de la academia con la promoción de los derechos humanos y la igualdad de género, al tiempo que valoró el impacto de este tipo de programas en la formación de profesionales capaces de generar transformaciones desde sus respectivos ámbitos de acción.

“Aquí hay 32 graduandas y graduandos egresados de este programa que aborda los derechos humanos y los derechos de la mujer en una perspectiva de igualdad completa y plena entre hombres y mujeres”, expresó Pereyra

El decano explicó que el diplomado fue desarrollado como una iniciativa respaldada por Profamilia, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y la Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP), siendo el Observatorio de Políticas Públicas de la FCJP-UASD la instancia responsable de su coordinación académica.

En representación de la Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP), Andrea Pérez felicitó a los graduandos y reafirmó el compromiso de la organización con el fortalecimiento de las capacidades profesionales para impulsar políticas públicas con enfoque de derechos humanos.

“Desde la Asamblea de Cooperación por la Paz defendemos el valor de lo público y de lo colectivo. Queremos agradecer de manera especial a la UASD por acoger este diplomado desde una universidad pública y ofrecer espacios de formación en derechos humanos, igualdad de género y políticas públicas. Es una forma de fortalecer la democracia y de situar a la universidad pública como un actor central de la transformación social del país”, manifestó.

Asimismo, destacó que el papel de la universidad pública resulta esencial para generar conocimiento crítico y convertir ese aprendizaje en acciones concretas que beneficien a la sociedad.

“Su papel es fundamental para generar conocimiento crítico, pero sobre todo para contribuir a que los derechos humanos no se queden únicamente en el plano formativo, sino que se traduzcan en políticas públicas, en presupuestos y en garantías efectivas”, afirmó.

Por su parte, el director del Observatorio de Políticas Públicas de la UASD, Fernando Peña, exhortó a los egresados a poner en práctica los conocimientos adquiridos y a convertirse en agentes multiplicadores de la experiencia formativa.

“Quiero reforzar el valor de este grupo y comprometer a los funcionarios de la facultad a que esta experiencia pueda reproducirse con nuevo personal y con nuevas personas”, expresó.

Peña también invitó a los graduados a compartir lo aprendido en sus comunidades e instituciones. “Ojalá que ustedes, graduados y graduadas, se conviertan en multiplicadores y multiplicadoras de esta iniciativa”, afirmó.

De su lado, la Claudia Saleta, gerente de Incidencias y Programas Educativos de Profamilia, precisó que el diplomado no solo entrega una certificación a sus participantes, sino que también les proporciona herramientas para analizar, cuestionar, proponer e impulsar políticas públicas más justas, inclusivas y cercanas a la realidad de las mujeres, adolescentes y jóvenes.

“Los derechos humanos de las mujeres, incluidos sus derechos sexuales y reproductivos, no son asuntos secundarios ni negociables. Son condiciones indispensables para la democracia, el desarrollo y la dignidad”, afirmó Claudia Saleta, gerente de Incidencias y Programas Educativos de Profamilia”, agregó

El programa formativo, desarrollado entre los meses de febrero y julio con una duración de 168 horas, culminó con la graduación de 32 participantes de las carreras de Derecho, Trabajo Social, Ciencias Políticas y Sociología, quienes completaron un proceso de formación que combinó clases teóricas, laboratorios y experiencias prácticas.

La ceremonia incluyó la entrega de certificados y pines a los graduandos, así como las palabras de representantes de los participantes, quienes agradecieron la oportunidad de recibir una formación especializada orientada a fortalecer la defensa de los derechos humanos y la construcción de políticas públicas con enfoque de igualdad sustantiva.