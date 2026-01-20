UASD despide al extinto académico zaragoza

La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) se vistió de luto para despedir a una de sus figuras más emblemáticas en el ámbito académico y profesional, al ex decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, Juan Benito Zaragoza, quien falleció a los 92 años, por una insuficiencia cardíaca.

En el marco de un solemne acto, el decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura (FIA), Omar Segura destacó la trayectoria de Zaragoza, un hombre de origen español que adoptó a la República Dominicana como su hogar y a la Primada de América como su centro de vida profesional y humana.

Juan Benito Zaragoza no solo se formó como ingeniero arquitecto en la UASD, sino que recorrió todos los peldaños académicos y administrativos de la institución. Entre los cargos ocupados por el extinto académico están: profesor, director de la Escuela de Arquitectura, vicedecano y, finalmente, decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura en el periodo 1978-1980.

Su gestión como decano es recordada por su temple y liderazgo en un momento crítico de la historia dominicana: la transición política entre los gobiernos de Joaquín Balaguer y Antonio Guzmán. Según destacó Segura en el discurso de despedida en la Funeraria Blandino, “Zaragoza supo mantener la estabilidad institucional y defender la educación pública en tiempos de gran incertidumbre y tensión social”.

Segura subrayó que el aporte de Zaragoza trascendió los planos y las aulas, al tiempo de definirlo como un “formador de conciencia crítica” que enseñó a sus alumnos no solo a diseñar espacios físicos, sino a construir valores fundamentales como la ética, el respeto y el compromiso social.

De su lado, el vicerrector Docente, Wilson Mejía lamentó la pérdida de quien supo dirigir con carácter firme y espíritu generoso y cuya obra continuará guiando a las futuras generaciones de ingenieros y arquitectos que se forman en los pasillos de la FIA-UASD.

El deceso de Benito Zaragoza dejó dos hijos: Juan Benito y Lisselotte; esta última expresó las palabras de agradecimiento en nombre de la familia.

Al acto de honras fúnebres asistieron además, los vicerrectores Administrativo, Ramón Desangles Flores; de Investigación y Postgrado, Radhamés Silverio; así como los decanos de las distintas facultades de la academia estatal.