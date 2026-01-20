Banco Popular
UASD despide al extinto académico zaragoza

El decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la UASD, maestro Omar Segura durante las honras fúnebres de Juan Benito Zaragoza, ex decano de esa dependencia uasdiana.

La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) se vistió de luto para despedir a una de sus figuras más emblemáticas en el ámbito académico y profesional, al ex decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, Juan Benito Zaragoza, quien falleció a los 92 años, por una insuficiencia cardíaca.

En el marco de un solemne acto, el decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura (FIA), Omar Segura destacó la trayectoria de Zaragoza, un hombre de origen español que adoptó a la República Dominicana como su hogar y a la Primada de América como su centro de vida profesional y humana.

Juan Benito Zaragoza no solo se formó como ingeniero arquitecto en la UASD, sino que recorrió todos los peldaños académicos y administrativos de la institución. Entre los cargos ocupados por el extinto académico están: profesor, director de la Escuela de Arquitectura, vicedecano y, finalmente, decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura en el periodo 1978-1980.

Su gestión como decano es recordada por su temple y liderazgo en un momento crítico de la historia dominicana: la transición política entre los gobiernos de Joaquín Balaguer y Antonio Guzmán. Según destacó  Segura en el discurso de despedida en la Funeraria Blandino,   “Zaragoza supo mantener la estabilidad institucional y defender la educación pública en tiempos de gran incertidumbre y tensión social”.

Segura subrayó que el aporte de Zaragoza trascendió los planos y las aulas, al tiempo de definirlo como un “formador de conciencia crítica” que enseñó a sus alumnos no solo a diseñar espacios físicos, sino a construir valores fundamentales como la ética, el respeto y el compromiso social.

De su lado,  el vicerrector Docente, Wilson Mejía lamentó la pérdida de quien supo dirigir con carácter firme y espíritu generoso y cuya obra continuará guiando a las futuras generaciones de ingenieros y arquitectos que se forman en los pasillos de la FIA-UASD.

El deceso de Benito Zaragoza dejó dos hijos: Juan Benito y Lisselotte; esta última expresó las palabras de agradecimiento en nombre de la familia.

Al acto de honras fúnebres asistieron además, los vicerrectores  Administrativo, Ramón Desangles Flores; de Investigación y Postgrado,  Radhamés Silverio; así como los decanos de las distintas facultades de la academia estatal.

