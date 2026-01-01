Turizoneando vuelve a llenar de vida la Ciudad Colonial con cultura, música y recreación

Bartolo García

SANTO DOMINGO, RD.– El Ministerio de Turismo dejó formalmente iniciada una nueva edición de la plataforma Turizoneando en la Ciudad Colonial, una iniciativa que se extenderá durante 18 fines de semana consecutivos y que busca dinamizar el turismo cultural y familiar en la zona histórica de la capital.

El acto de apertura fue encabezado por el ministro de Turismo, David Collado, quien hizo un llamado a turistas nacionales y extranjeros a visitar y disfrutar de todas las actividades que ofrece una de las áreas más emblemáticas y cargadas de historia del país.

“A partir de este viernes vuelve Turizoneando aquí, a la Ciudad Colonial, para el disfrute de turistas nacionales y extranjeros”, expresó el funcionario, al destacar la importancia de esta plataforma para fortalecer el atractivo turístico del centro histórico.

Collado señaló que este es un momento especial para recorrer la renovada Ciudad Colonial, disfrutar de su arquitectura, su gastronomía y su amplia agenda cultural, diseñada para todas las edades.

Desde este viernes, la Ciudad Colonial de Santo Domingo, Primada de América y Patrimonio de la Humanidad, vuelve a convertirse en el escenario principal de Turizoneando, un programa que combina cultura, arte, música y recreación en espacios públicos.

El festival cultural y turístico es organizado por el Ministerio de Turismo en colaboración con el Clúster Turístico de Santo Domingo, y transformará las calles, plazas y monumentos históricos en un vibrante escenario de experiencias durante más de 18 semanas.

Del 26 de diciembre hasta el 26 de abril de 2026, residentes y visitantes podrán disfrutar de una programación diversa y dinámica, diseñada para resaltar el encanto único de este tesoro histórico del Caribe.

Entre las principales actividades se incluyen conciertos en el Parque Colón, con presentaciones de música en vivo que crearán un ambiente festivo en el corazón de la Ciudad Colonial.

Asimismo, la Plaza Tirso de Molina y las Ruinas de San Francisco serán escenarios de noches culturales con propuestas de rock, jazz y presentaciones corales, invitando al disfrute al aire libre en espacios emblemáticos.

El Parque Duarte acogerá mercados de artesanos, teatro y actividades infantiles, convirtiéndose en un punto de encuentro para la creatividad local y la recreación familiar.

Otra de las novedades de esta edición es la ampliación de los horarios de los museos, con noches largas que permitirán a los visitantes explorar la historia y el patrimonio cultural de la Ciudad Colonial más allá del horario habitual.

Turizoneando también contempla accesos especiales a templos históricos, con aperturas y eventos en iglesias emblemáticas, fortaleciendo la conexión con la herencia religiosa y arquitectónica de la zona.

Como parte del programa, se ofrecerán promociones exclusivas en restaurantes, bares, alojamientos y experiencias turísticas, incentivando el comercio local y el disfrute integral del destino.

Además, se realizarán recorridos gratuitos en bicicleta, una alternativa ecológica y divertida para descubrir los rincones ocultos y las historias que guardan las calles de la Ciudad Colonial.

El Ministerio de Turismo y el Clúster Turístico de Santo Domingo invitaron a la ciudadanía a consultar el programa completo y mantenerse informados a través de las redes sociales oficiales @TurismoRD, para no perderse ninguna de las actividades de esta nueva edición de Turizoneando.