Turismo local crece con fuerza y redefine los destinos favoritos en Semana Santa

Bartolo García

SANTIAGO, RD.– Con la llegada de la Semana Santa, el turismo interno en la República Dominicana registra un notable crecimiento, impulsado por el interés de los dominicanos en redescubrir los destinos locales.

De acuerdo con datos de Airbnb, las búsquedas para esta temporada han aumentado cerca de un 20 % en comparación con el año anterior, reflejando un dinamismo significativo en el sector.

El crecimiento es aún más evidente en el turismo doméstico, que experimentó un incremento superior al 25 %, mientras que las búsquedas internacionales también mantienen un ritmo positivo con un alza cercana al 15 %.

Uno de los factores clave detrás de esta tendencia es la participación de la Generación Z, cuyos viajeros han incrementado sus búsquedas en más de un 30 %, seguidos por los Millennials con un crecimiento aproximado del 20 %.

El gerente de políticas públicas de Airbnb, Carlos Muñoz, destacó que este comportamiento evidencia cómo los dominicanos están utilizando la plataforma como una herramienta para explorar su propio país.

En cuanto a la forma de viajar, la tendencia apunta a viajes en grupo, ya sea entre amigos o familiares, con una preferencia marcada por estancias cortas, con un promedio de dos noches.

Entre los destinos que lideran la demanda para esta Semana Santa se encuentran Cabarete, Punta Cana y Las Terrenas, consolidándose como los favoritos de los viajeros.

Además del hospedaje, los dominicanos buscan experiencias que les permitan conectar con el entorno, destacándose actividades de aventura y naturaleza, propuestas acuáticas y experiencias culturales y gastronómicas.

Esta preferencia por vivencias auténticas refuerza la importancia de la Semana Santa como una de las temporadas más activas para el turismo en el país.

El auge del turismo interno también representa un impulso para las economías locales, beneficiando a anfitriones y comunidades, y posicionando cada viaje como una oportunidad para generar desarrollo y fortalecer el vínculo con el territorio nacional.