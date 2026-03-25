Tribunal de La Altagracia impone fianza millonaria a comunicador por difamación

Jefte Ventura deberá cumplir medidas cautelares tras fallo a favor de empresa PETROMOVIL

Bartolo García

LA ALTAGRACIA.– El Segundo Tribunal Colegiado de esta provincia impuso medida de coerción al comunicador Jefte Ventura, tras reconocer la comisión del delito de difamación e injuria en perjuicio de la empresa PETROMOVIL.

La decisión fue adoptada por el juez Víctor Camacho Padua, quien ordenó el pago de una fianza de un millón de pesos, impedimento de salida del país y el alejamiento inmediato del imputado respecto a la empresa afectada.

Durante la audiencia, el Ministerio Público retiró la solicitud de prisión preventiva luego de presentar pruebas que incluyeron videos, audios y documentos que, según se indicó, evidencian la difamación.

El tribunal valoró los elementos probatorios aportados por la parte querellante, concluyendo que existían fundamentos suficientes para establecer la comisión del delito.

Como resultado de la decisión, Ventura permanecerá bajo arresto hasta que se haga efectivo el pago de la garantía económica establecida por el tribunal.

Este caso resalta la aplicación de medidas legales ante delitos contra el honor, reafirmando el rol de la justicia en la protección de la reputación de personas y entidades.