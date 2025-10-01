Tribunal Constitucional inaugura galería «La niñez tiene la palabra»

La magistrada Army Ferreira, coordinadora de la Unidad de Igualdad de Género, resaltó la importancia de la galería, en la que 15 niños, a través de sus obras, representan a toda la niñez dominicana, exigiendo el reconocimiento y respeto de sus derechos

SANTO DOMINGO.– Con la presencia de la excelentísima primera dama de la República y presidenta honorífica del Gabinete de la Niñez y la Adolescencia, Raquel Arbaje, el Tribunal Constitucional (TC) inauguró la galería “La niñez tiene la palabra”, en el marco de la celebración del Día Nacional de los Derechos de la Niñez. Esta actividad reafirma el compromiso del TC con la protección de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes.

La primera dama realizó el corte de cinta junto al presidente del TC, magistrado Napoleón R. Estévez Lavandier y la magistrada Army Ferreira, coordinadora de la Unidad de Igualdad de Género y creadora del proyecto, en presencia de jueces constitucionales, los niños participantes y sus padres.

Durante el acto protocolar, Raquel Arbaje destacó la importancia de que el TC celebre esta fecha y promueva el derecho de los niños y niñas a expresar sus emociones, su visión del mundo y sus necesidades.

“Pero el derecho a hablar no es el único que ampara a la niñez y a la adolescencia. En su artículo 56, sobre la protección de las personas menores de edad, nuestra Constitución establece de manera inequívoca, además de la primacía del interés superior del niño, la niña y los adolescentes, el compromiso de la familia, la sociedad y el Estado con la garantía del ejercicio pleno de sus derechos fundamentales”, señaló la primera dama.

Al dirigirse a los presentes, la magistrada Army Ferreira subrayó que esta galería es un espacio permanente, en el que 15 niños dieron color a sus derechos fundamentales representando mediante sus obras a toda la niñez dominicana, exigiendo el reconocimiento y respeto de derechos como: la vida, la familia, la salud, la educación, la vivienda, la propiedad intelectual, la cultura, la libre expresión, el deporte, el libre desarrollo de la personalidad, el libre tránsito y, en sentido general, la protección integral de las personas menores de edad.

“La niñez tiene la palabra, tiene su historia. Este proyecto nació como una campaña educativa en el año 2024, con el objetivo de evidenciar la necesidad de que el conocimiento de la Constitución llegue a nuestros niños en edad escolar temprana. Lo hicimos desde la labor de los jueces constitucionales, con una audiencia solemne que tocó el corazón de magistrados de esta y otras cortes, así como del público en general”, expresó.

“Esta galería es una manifestación de respeto y compromiso con la que el Tribunal Constitucional le dice a la niñez dominicana está “cuenta conmigo’, expresó Ferreira.

Agregó que con este acto el TC hace un llamado a todas las cortes del país a dar prioridad a los casos judiciales que involucren la seguridad y el bienestar de los niños, ya que la protección de sus derechos es una prioridad del Estado y un mandato constitucional.

Durante el hermoso acto, la magistrada Ferreira presentó los videoclips “La niñez tiene la palabra” y “Cuento contigo”, donde niños y niñas representaron los roles de los magistrados del TC.

Entre los asistentes al evento estuvieron los magistrados Miguel Aníbal Valera Montero y Eunisis Vásquez Acosta, primer y segunda sustitutos del presidente del TC, respectivamente; así como Domingo Gil, José Alejandro Vargas Guerrero, Sonia Díaz Inoa, José Alejandro Ayuso, María del Carmen Santana de Cabrera, Manuel Ulises Bonnelly Vega y Amaury A. Reyes Torres. También estuvieron presentes la secretaria del TC, Grace Ventura Rondón, y directores de distintos departamentos de esta alta corte.

Previo al acto inaugural, la primera dama visitó el despacho del presidente del TC, magistrado Napoleón R. Estévez Lavandier, donde firmó el libro de visitas y recibió la Medalla Rosa Protomártir Duarte y Díez.