Tragedia familiar en El Millón: hombre mata a su esposa y suegra antes de quitarse la vida

Bartolo García

Santo Domingo, DN. – La tranquilidad del sector El Millón se vio estremecida la mañana de este domingo por un lamentable hecho de violencia familiar que dejó tres personas muertas, en un suceso que ha causado gran consternación entre los residentes y allegados de las víctimas.

De acuerdo con el informe preliminar de la Policía Nacional, el incidente ocurrió en una vivienda ubicada en la calle Chicago esquina 10, número 18, donde un hombre identificado como Nelson Féliz Miranda Hermida, de 79 años, le quitó la vida a su esposa Mayra Martínez Romero, de 65 años, y a su suegra Doris Librada Martínez Romero, de 87 años.

Las dos mujeres fueron encontradas sin vida dentro de la residencia, presentando heridas de bala en distintas partes del cuerpo, provocadas por un arma de fuego tipo pistola, marca Carandai, calibre 9 milímetros, color negro.

Según las autoridades, tras cometer el doble homicidio, Féliz Miranda se disparó con fines suicidas, siendo trasladado con vida por el Sistema Nacional de Emergencias 9-1-1 al Hospital Marcelino Vélez Santana, donde falleció minutos después mientras recibía atención médica.

El reporte médico indica que las mujeres murieron a causa de hemorragia lateral provocada por proyectil de arma de fuego, mientras que el agresor falleció por hemorragia externa severa tras una herida similar autoinfligida.

La Dirección Central de Investigaciones Criminales (DICRIM) asumió las pesquisas del caso para esclarecer las circunstancias que llevaron a esta tragedia, aunque los primeros indicios apuntan a un conflicto familiar de larga data.

Uno de los hijos del matrimonio, identificado con las siglas N.A.M.A, ofreció un testimonio estremecedor ante las autoridades sobre cómo se enteró de la tragedia. Según relató, su padre lo llamó en un estado de nerviosismo poco común momentos antes del hecho.

El hijo indicó que, preocupado por la voz agitada de su padre, decidió acudir junto a su esposa y hermano a la residencia familiar, sin imaginar lo que encontrarían minutos después.

“Al llegar, escuchamos una detonación. Corrimos hacia la casa y encontramos a mamá y a la abuela sin vida en el mueble, mientras papá yacía boca abajo agonizando”, narró conmovido el joven, según el informe policial.

Tras descubrir la escena, los familiares llamaron al 9-1-1, cuyos miembros acudieron al lugar y trasladaron al agresor al hospital más cercano, donde este murió mientras era atendido de emergencia.

Vecinos del sector manifestaron su profunda tristeza y sorpresa, describiendo a la familia como “tranquila y de buena convivencia”. Algunos aseguran que no se escuchaban discusiones frecuentes, por lo que el hecho tomó a todos por sorpresa.

La vivienda permanece bajo custodia policial, mientras el Ministerio Público coordina con el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) el levantamiento y entrega de los cuerpos a sus familiares.

Las autoridades exhortaron a la población a buscar ayuda profesional ante conflictos familiares y a denunciar cualquier situación de violencia intrafamiliar antes de que se produzcan tragedias irreparables como esta.

Este nuevo caso de feminicidio seguido de suicidio reabre el debate sobre la necesidad de reforzar la atención psicológica y los mecanismos de prevención en hogares donde se identifican señales de tensión o maltrato.

La comunidad de El Millón ha expresado su solidaridad con los familiares sobrevivientes, quienes enfrentan ahora la difícil tarea de despedir a tres de sus seres queridos en medio de la conmoción y el dolor.

#eljacaguero #ElMillón #Feminicidio #SantoDomingo #PolicíaNacional #ViolenciaFamiliar