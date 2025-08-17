Tiroteo en club nocturno de Brooklyn deja tres muertos y ocho heridos

Un nuevo hecho de violencia sacudió a Nueva York en la madrugada del domingo, cuando un tiroteo dentro de un club nocturno de Brooklyn dejó un saldo de tres hombres muertos y ocho personas heridas.

El ataque se produjo alrededor de las 3:30 de la mañana en el Taste of the City Lounge, ubicado en el 903 de Franklin Avenue, en el barrio de Crown Heights. El local se encontraba lleno debido a la hora de cierre.

La comisionada del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), Jessica Tisch, confirmó que varias patrullas llegaron minutos después de las primeras llamadas al 911 y encontraron múltiples víctimas dentro del establecimiento.

Los tres fallecidos fueron declarados muertos en el lugar, mientras que los heridos fueron trasladados a distintos hospitales de Brooklyn. Según la policía, sus lesiones no representan un riesgo vital inmediato.

Las primeras indagaciones señalan que el tiroteo se originó tras una disputa entre varios hombres. En la escena se recuperaron 36 casquillos de bala, lo que confirma la participación de múltiples tiradores.

Una de las armas de fuego fue localizada cerca de Bedford Avenue y Eastern Parkway, aunque las autoridades aún no determinan si está vinculada directamente con el ataque. Hasta ahora, no se han realizado arrestos.

Los detectives revisan imágenes de cámaras de seguridad en las inmediaciones con el fin de identificar a los sospechosos y reconstruir la secuencia de los hechos.

El Taste of the City Lounge, abierto en 2022, se presenta como un espacio de gastronomía caribeña y estadounidense, acompañado de DJ y hookah. Sin embargo, no es la primera vez que queda en la mira: en noviembre de 2024 ya se había registrado un tiroteo en el mismo local, aunque sin víctimas mortales.

Vecinos de Crown Heights señalaron que el club suele atraer grandes multitudes los fines de semana y que en ocasiones las disputas internas generan preocupación por la seguridad de la zona.

En una breve declaración, la comisionada Tisch calificó el hecho como “terrible”, pero aseguró que sucesos de este tipo son una “anomalía”, recordando que Nueva York registra en 2025 la cifra más baja de tiroteos en lo que va del año.

Pese a ello, el área permaneció acordonada durante varias horas después del ataque. Patrulleros y ambulancias iluminaron las calles de Crown Heights, mientras testigos compartían videos e imágenes en redes sociales del fuerte operativo desplegado.

La investigación continúa abierta, y las autoridades han pedido a cualquier ciudadano que tenga información que se comunique con el NYPD para colaborar en el esclarecimiento de este caso que vuelve a encender el debate sobre la violencia armada en Estados Unidos.

