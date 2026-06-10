The Legends y Toño Rosario conquistan al público en el Festival del Boulevard Juan Pablo Duarte

Nueva York, EE.UU. La agrupación típica The Legends y el merenguero Toño Rosario se convirtieron en los artistas más aplaudidos durante el Festival del Boulevard Juan Pablo Duarte, celebrado el pasado domingo en Manhattan, donde miles de dominicanos y amantes de la música tropical se dieron cita para disfrutar de una jornada llena de cultura y entretenimiento.

La participación de The Legends fue una de las más destacadas del evento, logrando despertar la euforia del público con un repertorio cargado de éxitos que puso a bailar a los asistentes de principio a fin. La agrupación reafirmó así su posición como una de las principales exponentes de la música típica en los Estados Unidos.

Liderada por Richard Francisco, Junior Inoa “El Tamború” y Jhonny Mora, la banda ha logrado consolidarse como la agrupación típica más sólida y popular del ambiente musical dominicano en Nueva York, gracias a su calidad interpretativa y conexión con el público.

Conocida como “La Sinfónica” de la música típica, The Legends ha desarrollado una propuesta que combina el merengue tradicional con elementos románticos, fórmula que le ha permitido conquistar seguidores de distintas generaciones y ampliar su presencia en escenarios nacionales e internacionales.

El crecimiento de la agrupación también se refleja en su intensa agenda artística. Recientemente realizó presentaciones en ciudades como Los Ángeles, California y Carolina del Norte, mientras se prepara para nuevas actuaciones en Florida, Cleveland, Ohio y la República Dominicana.

Los organizadores y asistentes del Festival del Boulevard Juan Pablo Duarte valoraron el éxito del evento, destacando la energía y el talento exhibido por The Legends y Toño Rosario, quienes se llevaron gran parte de los aplausos y reafirmaron su vigencia dentro de la música dominicana en el exterior.

Con información de Luis Henriquez