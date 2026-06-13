The Caribbean Gold Coast Awards exalta a los protagonistas del turismo dominicano

Bartolo García

Sosúa, Puerto Plata.– La vigésimo séptima edición de The Caribbean Gold Coast Awards reunió a destacadas figuras del sector turístico en el Sun Club de The Ocean Club, A Luxury Collection Resort Costa Norte, donde fueron reconocidos profesionales, empresas e iniciativas que han contribuido al crecimiento y fortalecimiento de la industria turística dominicana.

El evento, organizado por Nice Dominicana, entidad presidida por Leonardo Medrano y bajo la producción general de Celine Medrano y Rigoberto Smith, tuvo como principal novedad la creación de una categoría especial dedicada a reconocer a los jóvenes talentos que se destacan dentro de la actividad turística nacional.

Durante la ceremonia, los organizadores resaltaron la importancia de visibilizar el capital humano que sostiene el desarrollo del turismo. Celine Medrano destacó la trayectoria alcanzada por la premiación a lo largo de los años, mientras que Leonardo Medrano presentó los nuevos proyectos e iniciativas de Nice Dominicana vinculados a la comunicación, relaciones públicas y promoción turística.

En la categoría de Jóvenes Destacados del Sector Hotelero fueron reconocidos representantes de importantes cadenas y establecimientos turísticos del país, mientras que en el renglón Destacados del Año recibieron galardones ejecutivos, comunicadores, restaurantes, operadores turísticos y empresas que han sobresalido por su desempeño y aportes al sector.

Asimismo, fueron otorgados reconocimientos especiales a personalidades e instituciones de gran trayectoria, entre ellas la Asociación Dominicana de Prensa Turística (ADOMPRETUR), Federico Schad, Andrés Fernández, Edmundo Aja, Santiago Alberto Rodríguez Cueto, Ninoska Núñez y Ángel Julio Peña, por sus contribuciones al desarrollo del turismo y la hospitalidad en República Dominicana.

La gala también contó con presentaciones artísticas de la violinista Estela Queliz, el cantante Renn Loren y la agrupación Relativos Band, que sorprendió al público con la participación especial del salsero Félix Manuel. La actividad fue respaldada por el Ministerio de Turismo, Banreservas, IDAC, Aerodom y diversas empresas vinculadas al sector, reafirmando su compromiso con el reconocimiento de la excelencia y el talento que impulsan el turismo dominicano.