Tensión en Medio Oriente impulsa el petróleo a su nivel más alto en casi dos años

El precio internacional del petróleo volvió a dispararse en los mercados globales, alcanzando un nuevo récord reciente tras varios días de volatilidad provocada por las tensiones geopolíticas en el Medio Oriente.

Los futuros del Brent Crude Oil subieron hasta 104,81 dólares por barril, un nivel que no se registraba desde julio de 2022. El aumento se produjo luego de un breve descenso en los mercados energéticos internacionales.

Mientras tanto, el West Texas Intermediate, principal referencia del crudo en Estados Unidos, también registró un incremento significativo, ubicándose cerca de 99 dólares por barril, su precio más alto en casi dos años.

El repunte de los precios ocurre en medio de la creciente inestabilidad en el Medio Oriente tras la confrontación entre Estados Unidos, Israel e Irán, un conflicto que ha generado preocupación en los mercados energéticos por posibles interrupciones en el suministro global.

Uno de los factores que ha presionado el mercado es el cierre del Estrecho de Ormuz, considerado una de las rutas marítimas más importantes del mundo para el transporte de petróleo.

Por esta vía estratégica circula aproximadamente una quinta parte del suministro energético mundial, lo que convierte cualquier interrupción en la zona en un elemento determinante para la estabilidad del mercado petrolero global.

Autoridades de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán reiteraron recientemente que embarcaciones de Estados Unidos y de sus aliados no podrán cruzar este paso marítimo, aumentando aún más las tensiones en la región.

En medio de este escenario, Estados Unidos anunció una nueva licencia general que autoriza temporalmente ciertas transacciones relacionadas con la venta y transporte de petróleo de origen ruso en buques internacionales.

La autorización permitirá hasta el 11 de abril de 2026 realizar operaciones consideradas necesarias para la venta, entrega o descarga de cargamentos petroleros, incluso en embarcaciones que anteriormente estaban sujetas a restricciones.

Analistas internacionales advierten que la escalada del conflicto en el Medio Oriente y la incertidumbre en el suministro energético podrían seguir presionando al alza los precios del petróleo, generando efectos en la economía global y en el costo de la energía para numerosos países.

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