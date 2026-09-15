Tamboril inaugura el XXIII Torneo de Baloncesto Superior

El tradicional evento tamborileño está dedicado al Ingeniero Rafael Uribe y se disputa la Copa José Luis Quezada “Boché”

Por Nelky León

Tamboril, Santiago. – A ritmo de la Banda de Música Municipal, fue inaugurado este sábado el XXIII Torneo de Baloncesto Superior de este municipio. El certamen se disputa por la Copa José Luis Quezada -Boché- y cuenta con una dedicatoria especial al Ing. Rafael Uribe, presidente de la Federación Dominicana de Baloncesto (Fedombal). La organización está a cargo del Soporte del Baloncesto de Tamboril (Sobatam), bajo el lema “El evento que nos une, el baile de todos”.

Acto inaugural

Al finalizar el primer encuentro de la noche entre los clubes Centro y Kakata, se dio inicio a la ceremonia formal bajo la conducción de Nelky León. De inmediato, los cinco equipos participantes desfilaron para alinearse frente a la mesa de honor, junto a la hermosa copa José Luis Quezada, la cual fue presentada por la dama Manuela Betances.

La bendición del evento estuvo a cargo del profesor José Miguel Cruz, dando paso a las notas del Himno Nacional Dominicano, interpretado magistralmente por la Banda de Música Municipal bajo la dirección del maestro Alberto Llanos. Acto seguido, se presentaron los miembros de la mesa de honor, presidida por el Lic. Anyolino Germosén.

Las palabras de bienvenida fueron pronunciadas por Robinson Lora, presidente del comité organizador. Luego, el Licdo. Anyolino Germosén se dirigió a los presentes con un emotivo discurso, en el que reafirmó su compromiso constante con el deporte como eje central de su gestión, anunciando además un aporte económico para los clubes participantes. Germosén aprovechó la ocasión para adelantar que Tamboril recibirá importantes inversiones en infraestructura deportiva gracias al Ministerio de Deportes y a su titular, Kelvin Cruz.

Por su parte, José Luis Quezada, reconocido deportista y gran colaborador de la comunidad, expresó su profundo agradecimiento por la dedicatoria de la copa que lleva su nombre y felicitó a los equipos por tomarlo en cuenta para este torneo tan significativo para el pueblo. Tras sus palabras, hizo entrega oficial del trofeo en disputa al comité organizador, el cual fue recibido por Robinson Lora y Frankelly Santos.

El juramento deportivo estuvo a cargo del atleta Marcos Rodríguez, del Club Don Pedro. Posteriormente, las madrinas de los equipos entregaron obsequios a las distinguidas personalidades presentes.

El saque de honor fue encabezado por José Luis Quezada, acompañado por los jugadores Edward y Marcos Rodríguez, junto a diversas figuras del ámbito político y deportivo. La mesa de honor estuvo integrada por Robinson Lora, José Tejada, Juan Pablo Muñoz, Eddy Velásquez, José Luis Quezada, Eledy Meléndez, Frankelly Santos y José Miguel Cruz.

Los juegos de la noche

A primera hora, La Kakata superó al Centro con marcador de 124-106, gracias a una explosiva ofensiva de Juan Valenzuela y Carlos Carela, quienes encestaron 37 puntos cada uno. En el cierre de la jornada, los Guerreros de Canca derrotaron a Don Pedro en un final dramático que terminó 94-93; por los ganadores se destacó Farly Núñez con 33 puntos, mientras que Luis Martínez aportó 27 tantos por la causa perdida.

La acción continúa este miércoles desde las 7:30 p.m. con los enfrentamientos entre Canca vs. Bafedu y, a segunda hora, Centro contra Don Pedro en el Multiuso local. Los partidos contarán con transmisión en vivo a través de los canales de YouTube de MP Deportes y Sobatamtv, y por televisión nacional mediante JB Sports.